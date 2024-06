La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) est déterminée à faire de la coopération économique entre le Maroc et la Turquie un modèle de partenariat prospère et mutuellement avantageux, a déclaré Najib Chraibi, président du Conseil d’affaires Maroc-Turquie à la CGEM, lors d’une rencontre jeudi à Casablanca.

Lors de la visite d’une délégation d’opérateurs économiques turcs du « Foreign Economic Relations Board (DEiK) », conduite par Zayneb Bodur Okyay, présidente du Conseil d’affaires Turquie-Maroc, M. Chraibi a insisté sur l’importance de développer des relations économiques solides entre les deux pays dans un cadre gagnant-gagnant.

Il a souligné le potentiel commercial entre le Maroc et la Turquie, des économies dynamiques et diversifiées, en notant que le volume des échanges commerciaux de 6 milliards de dollars en 2023 est en deçà des capacités réelles. M. Chraibi a identifié des secteurs prometteurs pour la collaboration, tels que l’automobile, l’agroalimentaire, le textile, le tourisme, les énergies renouvelables et l’exploitation minière.

M. Chraibi a également mis en avant les attraits économiques du Maroc, soulignant ses avancées infrastructurelles, ses écosystèmes industriels intégrés, ses initiatives en matière d’énergies renouvelables et ses nombreux accords commerciaux, faisant du pays une destination d’investissement attrayante.

De son côté, Mme Bodur Okyay a expliqué que la visite de la délégation turque, qui s’est poursuivie jusqu’au samedi, vise à renforcer les liens économiques entre la Turquie et le Maroc. Elle consiste en des réunions bilatérales avec plusieurs institutions pour explorer les opportunités de coopération mutuelle.

« Nous sommes ici pour exposer les intérêts de l’industrie turque et découvrir les opportunités offertes par le Maroc, » a déclaré Mme Bodur Okyay, en soulignant que l’objectif est d’approfondir les connaissances sur le Maroc et la région africaine, ainsi que d’identifier les contributions potentielles de la Turquie à cette dynamique économique.

Elle a exprimé l’espoir de renforcer les relations et d’augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Turquie au Maroc, Mustafa Ilker Kiliç, et d’hommes d’affaires turcs et marocains, a été l’occasion de mettre en lumière les opportunités d’investissement et de partenariats entre les entreprises des deux pays, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’automobile, de la construction et des mines.

