Jeudi, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a remis son « Label RSE » à 33 sociétés, distinguant 18 d’entre elles pour la première fois, tandis que 15 ont vu leur label renouvelé, en reconnaissance de leurs efforts en responsabilité sociétale et développement durable. Ces entreprises sont valorisées pour leur contribution à des pratiques d’affaires éthiques et durables, notamment en matière de diversité de genre et d’impact environnemental, soulignant l’importance croissante de la RSE dans le contexte actuel.

Chakib Alj, président de la CGEM, lors de son intervention à l’ouverture de la cérémonie, a félicité les entreprises primées qui, selon lui, sont “le reflet de la diversité du monde entrepreneurial national tant en termes de taille que de secteurs d’activité”. Il a rappelé que “la CGEM a été parmi les premières organisations patronales à l’échelle mondiale à formaliser un code de responsabilité sociétale aussi précis, complet et universel, en s’assurant que ce label réponde aux impératifs et aux enjeux marocains”. Le Président de la CGEM a annoncé que “dans une optique de convergence et d’adaptabilité, la CGEM travaille actuellement pour promouvoir davantage les principes de la RSE auprès des PME marocaines avec la mise en place, prochainement, d’un référentiel adapté”.

Saadia Slaoui Bennani, présidente de la Commission RSE et Diversité de la CGEM, a indiqué l’importance de cette année avec la labellisation de 11 régions sur 12, augmentant la visibilité internationale des entreprises labellisées par leur intégration au réseau « Responsibility Europe ». Elle a souligné l’importance de l’innovation sociale pour répondre aux défis sociaux tout en stimulant la croissance économique durable.

Les entreprises récemment labellisées incluent des acteurs de différents secteurs, tels que Al Barid Bank, ALSA Transport et plusieurs sociétés SAO régionales, tandis que le label a été renouvelé pour des entreprises comme AFMA, ASK Gras Savoye et LafargeHolcim Maroc. Actuellement, 124 entreprises sont détentrices du Label RSE de la CGEM, dont un mix diversifié de PME, d’industriels et de prestataires de services, incluant 23 entreprises cotées en bourse.

L’événement a également comporté une table ronde sur l’innovation sociale et la responsabilité sociétale, offrant un forum pour discuter des impacts de l’innovation sociale sur la société, l’économie et l’environnement, et de l’évolution vers un futur inclusif.

LNT

