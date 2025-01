L’organisation par le Maroc de la Coupe du Monde de football 2030, aux côtés du Portugal et de l’Espagne, constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité touristique du Royaume, a affirmé, jeudi à Casablanca, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Intervenant lors de la clôture de la 8ème édition des Impériales, Mme Ammor a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective pour faire de cet événement une vitrine internationale du savoir-faire marocain, rappelant les ambitions du Royaume d’atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030.

Mettant en avant l’opportunité historique que représente la Coupe du Monde 2030, la ministre a estimé que cet événement sera bien plus qu’une compétition sportive, mais « une vitrine exceptionnelle pour montrer l’hospitalité marocaine et renforcer l’image du Maroc à l’international ».

Dans ce sens, Mme Ammor a invité les professionnels du secteur à faire preuve de créativité et d’audace pour relever les défis à venir, affirmant que la clé du changement réside dans la capacité à rêver grand et agir avec détermination.

Et de noter que les efforts entrepris sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont permis une métamorphose spectaculaire de l’industrie touristique marocaine, soulignant que malgré les défis, le Royaume a maintenu une approche audacieuse en réinventant son offre, digitalisant sa promotion et renforçant la connectivité aérienne.

Selon elle, ces mesures ont porté leurs fruits avec un record historique de 17,4 millions de visiteurs en 2024, positionnant le Maroc en tête des destinations touristiques africaines.

A cette occasion, la ministre a salué la contribution des professionnels de la communication et du marketing, rappelant le succès de la campagne « Terre de Lumière », qui a atteint plus de 700 millions de vues à l’international.

Lors de cette rencontre, Mme Ammor a été distinguée pour son engagement et ses efforts en faveur du développement du secteur touristique marocain.

Placée sous le thème « The Paradigm Shift – Business. People. Tech », l’édition 2025 des Impériales Week (du 27 janvier au 2 février) offre une immersion complète dans les métiers de la communication, du marketing, des médias, du digital et de l’événementiel.

LNT avec Map

Partagez cet article :