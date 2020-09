PARTAGER La Bourse de Casablanca renouvelle deux certifications

La Bourse de Casablanca a renouvelé les certifications de ses Systèmes de Management de la Qualité (SMQ) ISO 9001 et de ses Systèmes de la Sécurité de l’Information (SMSI) ISO 27001, annonce un communiqué. Délivrées par Bureau Veritas, ces deux certifications témoignent des efforts continuels engagés par la Bourse de Casablanca et ses équipes pour renforcer la sécurité et la résilience du marché boursier, explique-t-on auprès de la Bourse.

En effet, la certification ISO 27 001 permet de planifier, mettre en place, maintenir et améliorer de manière continue un système de management documenté de continuité d’activité. Grâce à cela, a Bourse de Casablanca est à même de se protéger des incidents perturbateurs, de réduire leur probabilité de survenance, de s’y préparer, d’y répondre et de rétablir son activité dans les meilleures conditions lorsqu’ils surviennent, précise le texte. Pour sa part, ISO 9001 est un gage de la qualité des prestations fournies par la Bourse de Casablanca. Son périmètre couvre le fonctionnement, le développement et la promotion du marché boursier marocain.

Le renouvellement continu depuis 2011 et 2014 de ces deux certifications est un gage de sécurité et de qualité pour l’ensemble du marché, explique le communiqué, qui précise que la politique de standardisation et de normalisation engagée par la Bourse de Casablanca a trouvé tout son sens cette année, notamment lorsqu’il a fallu opérer le marché à distance pendant la période de confinement en raison de l’épidémie de la Covid 19.

Pour rappel, la Bourse de Casablanca est également certifiée ISO 22 301 de son Système de Management de Continuité d’Activité qui permet de se protéger des incidents perturbateurs, réduire leur probabilité de survenance, s’y préparer, y répondre et rétablir l’activité dans les meilleures conditions lorsqu’ils surviennent.

LNT avec CDP