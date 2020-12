La Bourse de Casablanca a organisé, ce mardi, une conférence de presse en ligne pour annoncer le lancement de son nouvel indice, Morocco Stock Index 20 « MSI20 », qui mesure la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise.

Les 20 valeurs qui composent le MSI20 sont retenues, parmi les 40 plus grandes capitalisations flottantes et ce, sur la base du volume sur le marché central et la fréquence de cotation, a expliqué à ce sujet Mme Mounia Mahli, responsable Statistiques, Compensation et Indices à la Bourse de Casablanca. Ces deux derniers indicateurs sont notés et la somme des deux scores est centrée-réduite afin d’homogénéiser les données, a-t-elle précisé, notant qu’un plafonnement de 20%, 15% et 10% en harmonie avec les règles prudentielles imposées aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est appliqué à ces valeurs. La somme des valeurs qui dépassent le seuil de 10% est capée à 45% de la capitalisation flottante de l’échantillon, et la révision de la composition de cet indice sera effectuée annuellement au mois de septembre.

« Ces règles de gestion feront l’objet d’un examen régulier par la Bourse de Casablanca, afin de garantir qu’elles continuent à refléter au mieux les objectifs de l’indice », a-t-elle ajouté. La responsable a, en outre, fait savoir que 13 secteurs sont représentés dans ce nouvel indice, à savoir Banques (38,2%), Télécommunications (20%), Bâtiment et matériaux de construction (15,2%), Agroalimentaire et Production (8,8%), Services de Transport ( 4,3%), Distributeurs (4%), Electricité (2,9%), Matériels, Logiciels et Services informatiques (1,9%), Pétrole et Gaz (1,6%), Mines (1,1%), Participation et promotion immobilières (0,9%), Assurances (0,6%) et Chimie (0,4%).

Par valeur, l’indice est composé, d’après Mme Mahli, de Attijariwafa Bank( 20%), Itissalat Al-Maghrib (20%), BCP (10%), LafargeHolcim Maroc (9,39%), Bank Of Africa 8,21%), Cosumar (6,88%), Ciments du Maroc (5,77%), Marsa Maroc (4,33%), Label Vie (3,46%), Taqa Morocco (2,92%), HPS (1,94%), Total Maroc (1,64%), Minière Toussit (1,07%), Mutandis (0,99%), Lesieur Cristal (0,97%), Addoha (0,65%), Atlanta (0,63%), Auto Hall (0,59%), Snep (0,35%) et Residences Dar Saada (0,21%).

Le MSI20 tient compte des meilleures pratiques internationales ainsi que des spécificités du marché. Il a été mis en place par les équipes de la Bourse de Casablanca, en étroite collaboration avec le Comité Scientifique des Indices. Cet « indice de nouvelle génération » va devenir le « porte-étendard de la Bourse de Casablanca », a déclaré Mme Mahli. Il permettra ainsi de répondre aux attentes des investisseurs intéressés par les valeurs les plus liquides, de mieux refléter la physionomie de la Bourse de Casablanca à travers le mix capitalisation flottante/volume et de représenter les principaux secteurs d’activité de la cote.

Aux côtés du MASI, le MSI20 sera diffusé en temps réel dans 30 pays auprès de plus de 400 institutions financières et agences de presse et d’information financière.

SB