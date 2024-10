La Bourse de Casablanca a lancé son programme de formation « Les Journées Bourse Réseau Bancaire » pour l’année 2024, en collaboration avec l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB) et plusieurs réseaux bancaires. Ce programme vise à renforcer les compétences des conseillers bancaires en matière de produits d’investissement boursier, dans l’objectif de diversifier et d’élargir la base des investisseurs particuliers.

Les « Journées Bourse Réseau Bancaire » s’adressent aux directeurs d’agences et chargés de clientèle des principales banques partenaires : Attijariwafa Bank, Bank Of Africa, Banque Centrale Populaire, Crédit Agricole Du Maroc, Crédit Du Maroc, CIH Bank et Société Générale. Cette initiative inclusive a pour ambition de mieux intégrer ces conseillers bancaires dans l’écosystème de l’investissement boursier.

Le coup d’envoi officiel de ces journées a été donné lors d’un événement organisé à la Bourse de Casablanca le lundi 21 octobre. Des représentants de la Bourse de Casablanca, de l’APSB et des banques partenaires étaient présents, ainsi que des acteurs majeurs de l’écosystème financier marocain tels que l’AMMC, Bank Al-Maghrib, le GPBM, la FMEF et plusieurs Sociétés de Bourse.

Un panel de discussion s’est tenu sous le thème « Formation bancaire et marché boursier : Accélérer l’intégration des conseillers dans l’écosystème de l’investissement boursier ». Le panel a réuni des experts de différents secteurs, dont Mme Zineb Guennouni, Directrice Exécutive Développement de la Bourse de Casablanca, et M. Majd Guebbas, Directeur Général de BMCE Capital Bourse, pour échanger sur les enjeux de la formation bancaire dans le cadre du marché boursier.

Le programme de formation a été conçu de manière à démystifier le fonctionnement du marché boursier, en fournissant aux participants les outils nécessaires pour exercer efficacement leur mission de conseil en matière d’investissement. Cette initiative illustre l’engagement de la Bourse de Casablanca à développer le marché des actions et à faciliter l’accès à la Bourse via les réseaux bancaires.

Ce projet permet également de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du secteur financier, tout en capitalisant sur l’élan positif des récentes introductions en Bourse. Grâce à leur proximité avec les investisseurs particuliers, les banques peuvent jouer un rôle déterminant en orientant ces derniers vers les opportunités offertes par le marché boursier.

LNT

