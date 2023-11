Mercredi 15 novembre 2023, la Bourse de Casablanca a dévoilé la nouvelle composition de son indice masi.esg, cinq ans après son lancement en 2018, au cours d’une conférence mettant en lumière les caractéristiques de cette nouvelle configuration, ainsi que la méthodologie adoptée par Refinitiv, le nouveau partenaire en scoring ESG de la Bourse de Casablanca. Cette révision annuelle de l’indice a entraîné un changement de la méthodologie de notation ESG des entreprises, avec la collaboration de Refinitiv, une référence mondiale en matière de données et d’évaluation ESG. Concrètement, la composition de l’indice est élargie désormais à 20 valeurs, pour refléter les améliorations notables des performances ESG des sociétés cotées.

Lors de son allocution d’ouverture, M. Tarik Senhaji, a rappelé le rôle majeur des indices pour une place financière : « Ils sont extrêmement important pour l’évaluation d’une classe d’actifs ». Et de préciser que les indices ont quatre utilités majeures : l’information, la comparaison, l’indexation, et la quantification du risque. De plus, l’intérêt envers les indices ESG est en plein essor à travers le monde : « Plus de 52% des fonds sous gestion intègrent l’ESG sous une forme ou une autre dans leurs organes de direction ».

M. Senhaji a salué « une amélioration notable des scores des entreprises depuis 2018 », et a expliqué que le nouvel indice a notamment pour objectifs de refléter les évolutions du marché marocain, et intégrer les développements les plus récents à l’international.

La méthodologie de calcul adoptée par Refinitiv pour cette nouvelle composition du masi.esg repose sur une évaluation quantitative des entreprises selon plus de 160 critères, répartis dans les trois thématiques : Environnementale, Sociétale et de Gouvernance. Les notations ESG fournissent une évaluation transparente, basée sur des données, des performances et des capacités ESG des entreprises, prenant en compte le secteur et la taille de l’entreprise.

Les nouvelles valeurs ajoutées au masi.esg comprennent : Akdital, AtlantaSanad, Attijariwafa Bank, Auto Hall, Bank of Africa, BCP, BMCI, CDM, CIH, Ciments du Maroc, Cosumar, HPS, Itissalat Al-Maghrib, Lafargeholcim Maroc, Managem, Risma, Sodep-Marsa Maroc, Sonasid, Taqa Morroco et Totalenergies Marketing Maroc.

L’élargissement de la composition du masi.esg reflète les avancées significatives des entreprises cotées marocaines en matière de pratiques ESG et la prise de conscience croissante de leurs dirigeants quant à l’importance de ces pratiques dans leur développement, se félicite-t-on auprès de la Bourse. Et d’ajouter que cela démontre l’engagement renforcé de la Bourse de Casablanca à promouvoir les profils ESG des entreprises marocaines cotées, les encourageant à intégrer davantage ces critères, conformément aux normes internationales en matière d’investissement responsable. Cette démarche répond également à la demande croissante d’une communauté d’investisseurs socialement responsables (ISR).

La conférence de présentation de la nouvelle composition du masi.esg a été animée par Mmes Paula VANLANINGHAM et Suzanne ELKHOURY de Refinitiv, ainsi que par Mme Mounia Mahli, Directrice de la Compensation, Indices & Data de la Bourse de Casablanca. Par ailleurs, la Bourse de Casablanca a également procédé à la révision annuelle du masi.20 et du masi.mid small cap.

SB

