La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCISCS) et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ont organisé une conférence sur l’entrepreneuriat féminin et la digitalisation. Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du programme « Women in Business » (WIB) soutenu par l’Union Européenne, vise à renforcer l’inclusion numérique des femmes entrepreneures marocaines.

La conférence a réuni des entrepreneures, des experts en digitalisation, ainsi que des représentants d’institutions financières. Les interventions du vice-président de la CCISCS, du représentant de la BERD et des partenaires tels que la BMCI et la Fondation Arrawaj ont mis en avant l’importance stratégique de la transformation numérique pour les entreprises dirigées par des femmes. Ces discours ont également souligné les initiatives entreprises pour soutenir cette transition.

Un moment central de l’événement a été la présentation du Digital Technology Selector (DTS). Cet outil, développé dans le cadre du programme WIB, est conçu pour aider les entrepreneures à identifier des solutions technologiques adaptées à leurs besoins. Le DTS s’inscrit dans une approche visant à faciliter l’accès des femmes entrepreneures aux technologies numériques afin de renforcer la compétitivité de leurs entreprises.

La conférence a également permis des échanges interactifs entre les participantes, les fournisseurs de technologies et des experts. Ces discussions ont porté sur les défis rencontrés par les femmes entrepreneures dans leur transition digitale, notamment l’accès aux outils numériques, le financement de la digitalisation et le développement des compétences. Ces sessions ont été complétées par des moments de réseautage, permettant aux entrepreneures de tisser des liens et de créer des partenariats avec d’autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Cette initiative reflète l’engagement de la BERD et de la CCISCS à promouvoir une transformation numérique inclusive pour les femmes entrepreneures, selon les partenaires. En combinant digitalisation et inclusion financière, l’objectif est de soutenir la croissance des entreprises dirigées par des femmes et de contribuer au développement économique du pays.

