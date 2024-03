Au cours d’une conférence de presse, la Banque européenne d’investissement (BEI) via sa branche BEI Monde, a dévoilé son bilan d’activités au Maroc pour l’année 2023, soit un engagement financier de 320 millions d’euros (approximativement 3,5 milliards de dirhams). Ces fonds ont été alloués à des initiatives favorisant le développement économique régional, une gestion forestière inclusive et durable, et le soutien des petites et moyennes entreprises (PME). En 2023, la BEI a également réalisé des versements significatifs atteignant 161 millions d’euros à des entités du secteur privé et public, contribuant ainsi à dynamiser les entreprises et l’activité économique publique, ce qui porte l’investissement total de la BEI dans l’économie marocaine à plus de 1,5 milliard d’euros depuis 2020.

La BEI explore par ailleurs des avenues de soutien aux efforts de reconstruction post-séisme avec un projet d’investissement futur d’environ 1 milliard d’euros. En parallèle, elle envisage une contribution de 500 millions d’euros au fonds Mohammed VI pour l’Investissement, ciblant la promotion de projets d’infrastructures vertes privées, le développement des entreprises, et l’innovation. Ces engagements, annoncés en 2023, sont actuellement en phase d’évaluation.

Adrien de Bassompierre, représentant de la BEI au Maroc, a souligné lors de cette annonce à Rabat, l’intensification de l’engagement de la Banque envers le Maroc, notamment en matière de reconstruction post-séisme et de soutien au développement durable et inclusif du Royaume. Cette démarche s’inscrit dans une collaboration étroite avec les autorités marocaines, la délégation de l’Union européenne au Maroc, et divers partenaires de développement, visant à financer des projets ayant un impact direct sur la population marocaine. « En 2023, nous avons soutenu l’activité économique au Maroc à hauteur de 320 millions d’euros, dans trois secteurs d’activité principaux : la gestion durable et inclusive des forêts, le développement économique régional et dernièrement, l’appui aux entreprises privées. Nous nous sommes aussi engagés dans la reconstruction après le séisme, principalement autour des écoles en appui de l’inclusion et la résilience. Et notre activité est axée sur l’appui à la croissance économique dans le pays. Mais aussi, cela va de pair, la transition écologique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Enfin, je veux remercier les autorités nationales pour leur appui et leur collaboration tout au long de l’année et aussi, bien entendu, la délégation de l’Union européenne avec qui nous travaillons très étroitement en tant que banque de l’UE et les autres partenaires de développement avec qui nous coopérons très étroitement », a-t-il déclaré.

En 2023, la BEI a alloué 100 millions d’euros pour la gestion inclusive et durable des forêts dans les parcs nationaux et bassins versants, notamment dans les régions montagneuses, en coordination avec le programme « Terre Verte » de l’Union européenne. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie locales et à renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique.

Avec un investissement de 115 millions d’euros destiné à MEDZ, une filiale de la Caisse des Dépôts et de Gestion (CDG), pour le développement de 10 technopoles à travers 5 régions du Maroc, la BEI ambitionne de stimuler la croissance et la compétitivité nationale, soutenant ainsi le développement régional et la décarbonation de l’industrie.

Pour aider les très petites et moyennes entreprises, la BEI a investi 55 millions d’euros dans l’initiative « Tajawouz » de CaixaBank et accordé un prêt de 50 millions d’euros à la Banque Centrale Populaire (BCP), facilitant ainsi l’accès au financement et soutenant le développement des entreprises dans le cadre du programme pour la compétitivité et le commerce.

La BEI a également lancé un guide sur la décarbonation et une plateforme digitale gratuite, Tatwir TPME, pour améliorer les compétences managériales, organisationnelles et techniques des cadres et dirigeants d’entreprises.

Pour 2024, « les perspectives sont surtout de continuer à appuyer la reconstruction post séisme », a ajouté M. de Bassompierre. Et d’ajouter que « nous avons aussi un engagement très important, notamment avec le Fonds Mohammed VI pour l’investissement pour appuyer le secteur privé. Mais nous continuerons aussi à appuyer des secteurs plus traditionnels pour nous que sont l’énergie, les énergies renouvelables, mais aussi la lutte contre le stress hydrique et dans l’appui aux secteurs de l’eau. Mais nous regardons aussi des activités dans le secteur de l’éducation, du transport et ainsi de suite ».

Cet engagement renforcé de la BEI au Maroc s’inscrit dans le cadre des objectifs de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne et du Plan économique et d’investissement pour la Méditerranée.



