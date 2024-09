Les prêts accordés pour des investissements climatiques dans les marchés émergents représentent moins de 5% des portefeuilles cumulés des banques, a révélé un rapport de la Banque mondiale, qui a appelé les institutions financières à accompagner davantage ces investissements.

“Ce constat est lourd de conséquences », souligne la BM dans un récent rapport, dans le mesure où les banques dominent le secteur financier dans les pays en développement.

Notant que le changement climatique devrait avoir un impact significatif sur les perspectives économiques et les résultats du développement dans les marchés émergents et les économies en développement (EMDE), celui-ci nécessite des investissements “bien plus importants qu’actuellement”, soutient le rapport.

Les EMDE enregistrent d’importants déficits de financement dans les investissements sobres en carbone et résilients au changement climatique, constate Axel van Trotsenburg, directeur général senior de la BM chargé des politiques de développement et des partenariats, qui prône une intensification de l’action climatique et une mobilisation de l’investissement privé.

Afin d’accroître le volume de “prêts climatiques”, le rapport propose notamment la fonction essentielle des taxonomies vertes et durables, un système de classification qui détermine les activités et investissements propres à mener les pays vers des objectifs environnementaux ou autres spécifiques.

Ce type de financement est de 10% dans les EMDE, et de 76% dans les économies avancées, remarque la Banque mondiale dans son rapport intitulé “Finance et Prospérité 2024”.

Premier d’une future série annuelle conçue pour analyser les évolutions et les vulnérabilités du secteur financier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ce rapport s’intéresse à deux sujets : le lien entre banques et dettes souveraines, et l’enjeu climatique pour le secteur bancaire.

À cet égard, le rapport recommande aux pays d’accroître les réserves des banques bien en amont, de renforcer l’efficacité des filets de sécurité financière, de réaliser des tests de résistance et de mettre en place toute une série d’outils essentiels.

