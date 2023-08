Par Afifa Dassouli

La Banque mondiale (BM) est une institution internationale qui a été créée le 27 décembre 1945, après celle du Fonds monétaire international (FMI) en juillet 1944 pour aider l’Europe et le Japon à se reconstruire à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ces institutions ont été instaurées par la conférence de Bretton Woods qui les a pensées comme des institutions mondiales pour prévenir les crises économiques internationales et implémenter un protectionnisme dont l’absence auparavant a été à l’origine de la guerre.

A sa création, la BM se dénommait d’ailleurs et se dénomme toujours la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) mais est devenue rapidement plus connue sous le nom de « Banque mondiale ».

Elle s’élargit progressivement pour devenir un groupe avec la création de cinq autres institutions de développement, étroitement associées entre elles qui sont la Société financière internationale (SFI), créée en 1956, l’Association internationale de développement (IDA), fondée en 1960, le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi en 1966 et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), en 1988.

Ainsi constitué, le Groupe de la Banque mondiale fournit des financements, des conseils stratégiques et une assistance technique aux pouvoirs publics des pays du monde entier, et s’attache également à renforcer le secteur privé.

Le principal rôle de la BM est de lutter contre la pauvreté dans le monde. Pour ce faire, elle œuvre pour la croissance des pays en développement et dispose de moyens financiers importants et d’une organisation spécifique pour remplir cette mission.

En effet, si le premier prêt accordé par la BM en 1947 a bénéficié à la France dans le cadre de la reconstruction des pays européens après la guerre, très rapidement l’institution s’est tournée vers les pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie dès les années 1950 et 1960, pour financer des projets de construction de grandes infrastructures tels que des barrages, des réseaux d’électricité, des systèmes d’irrigation ou encore des routes.

La BM est semblable à une coopérative, dans laquelle les actionnaires sont ses 189 pays membres qui sont représentés par un Conseil des Gouverneurs, l’organe de décision suprême.

Ses ressources proviennent donc de ses pays membres qui lui versent leurs quotes-parts. Dans son conseil, le poids des votes des pays est relatif à leur contribution au capital, laquelle se base sur le niveau de leur PIB. Dans le capital de la BM comme du FMI, les contributions peuvent augmenter ou être réduites avec les droits de vote associés, d’un cas à l’autre. Le Maroc par exemple, compte tenu de son PIB, contribue peu au capital de ces deux institutions tout en étant un grand utilisateur des interventions de la BM et du soutien du FMI.

La Banque mondiale et le FMI, deux institutions aux missions complémentaires

Pour mieux connaître la BM, M. Jesko Hentschel, le Directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, apporte la précision que la différence entre le FMI et la BM est importante. En effet, si les deux organisations sont des institutions financières internationales qui travaillent de manière complémentaire, elles se différencient par leurs tâches et responsabilités. L’objectif principal du FMI est d’aider les pays membres à atteindre les objectifs de la stabilité macro-économique et financière, tandis que la BM se focalise sur le développement pour réduire la pauvreté avec des financements de projets qui vont dans ce sens.

Le FMI et la BM travaillent aussi ensemble dans l’élaboration des études et analyses sur la politique fiscale, les dépenses ou les prévisions macro-économiques pour étayer leurs décisions.

Ces deux institutions fondées en même temps travaillent donc ensemble étroitement. M. Hentschel rappelle également que « Ces deux institutions ne sont pas seulement unies par les pays qui sont membres d’un côté et de l’autre, mais aussi parce que leurs objectifs sont complémentaires ». Le FMI, en charge de la stabilité économique et monétaire a des liens forts avec les banques centrales. Quant à la BM pour atteindre le développement, elle intervient avec des investissements dans des secteurs prioritaires. C’est en ça que ces deux institutions sont complémentaires.

Toutefois, le financement de ces deux institutions et les crédits qu’elles accordent sont soumis à des processus différents.

En effet, de l’une à l’autre, les contributeurs ne sont pas les mêmes, le financement ne se fait pas dans le même esprit ni dans le même sens mais sur la base de critères bien définis. Ainsi, la contribution d’un pays au FMI détermine la possibilité d’obtenir des crédits de ce dernier dans l’objectif d’assurer sa stabilité macroéconomique. En revanche, la BM fonctionne comme une banque coopérative, les contributions des pays membres constituent le capital de la banque qui est utilisé pour lever des fonds sur le marché des capitaux afin de financer au niveau mondial les projets de développement.

La BM est également l’un des principaux pourvoyeurs de connaissances pour les pays en développement avec des travaux couvrant de nombreux thèmes et régions dans le monde.

