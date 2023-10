Le représentant résident de la Banque africaine de développement (BAD) au Maroc, Achraf Tarsim, a salué le Royaume pour l’excellente organisation des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

« Tous les participants ont été impressionnés par la qualité de l’organisation et par l’hospitalité légendaire du peuple marocain », a indiqué M. Tarsim, en marge de ces assemblées annuelles.

« L’attractivité du Maroc est aujourd’hui une réalité et une source d’inspiration pour beaucoup d’autres pays africains », a affirmé M. Tarsim, notant que le Maroc sur les 20 dernières années a réussi à combiner une équation assez difficile d’investir dans les infrastructures, de mettre l’humain au centre d’intervention tout en gardant une discipline budgétaire.

Par ailleurs, il a estimé que le retour des assemblées annuelles de la BM-FMI en Afrique est naturel et marquant pour le Maroc, qui est en train de montrer aux autres pays africains qu’avec une vision claire et des capacités en termes de ressources, la voie de l’émergence peut être une réalité.

« Nous pensons que l’Afrique est la terre d’avenir, malgré les contraintes et les défis auxquels le continent fait face, en termes notamment d’accès à l’énergie, de sécurité alimentaire et de chômage des jeunes », a-t-il dit, soulignant que le continent est la terre de la jeunesse, du potentiel en termes d’agriculture et d’énergie renouvelable, toutes sources confondues.

« C’est un signal très important qui a été rappelé dans le message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants à ces assemblées », a-t-il relevé.

Les assemblées annuelles BM-FMI, qui reviennent en terre africaine 50 ans après, offrent l’occasion à l’élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

LNT avec Map

Partagez cet article :