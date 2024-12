La Banque africaine de développement (BAD) et Bank of Africa (BOA) ont signé, mercredi à Rabat, un accord de partage de risques de 50 millions d’euros (M€) pour renforcer le financement du secteur privé et promouvoir le commerce africain.

Conclu en marge de l’Africa Investment Forum (AIF) qui se tient jusqu’au 06 décembre, cet accord offre à BOA les moyens de soutenir davantage les banques locales du continent dans leurs opérations internationales, en leur permettant d’augmenter leurs lignes de financement et de confirmation auprès de leurs correspondants étrangers.

Il permettra également de financer, à plus grande échelle, les entreprises des secteurs de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile, du transport et des télécommunications.

Ce partenariat vise à générer près de 200 M€ d’échanges commerciaux en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans une vingtaine de pays africains, a indiqué le directeur du Département du développement du secteur financier à la BAD, Ahmed Rashad Attout, lors de la cérémonie de signature dudit accord.

« Au Maroc et sur l’ensemble du continent, nous travaillerons sur le renforcement de l’inclusion financière des PME actives dans le commerce extérieur, en leur offrant les moyens de déployer tout leur potentiel à plus vaste échelle. C’est avec cette ambition partagée que nous engageons ce partenariat de premier plan avec BOA », a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur général exécutif de BOA en charge du Maroc & CIB, Khalid Nasr, s’est réjoui de ce nouveau partenariat stratégique, estimant qu’il s’agit « d’une étape clé dans notre engagement à promouvoir le commerce extérieur africain ».

Cet accord de partage de risques facilitera l’accès au financement pour les PME africaines, leur offrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance, a-t-il expliqué, notant que cette collaboration avec une institution prestigieuse permettra de dynamiser l’économie africaine et de favoriser une croissance durable et inclusive sur le continent. Placé sous le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l’échelle supérieure », l’AIF 2024 se positionne comme plateforme incontournable en ouvrant la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l’Afrique et en fournissant un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.

LNT avec Map

Partagez cet article :