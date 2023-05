La septième édition du « Casablanca Smart City » sera organisée sous forme d’une AGORA de showcases de la Smart City comme outil de transition métropolitaine. La thématique retenue pour cette édition s’intitule : « Ville smart, vers les transitions métropolitaines durables »

Cette édition de Casablanca Smart City vise ainsi à présenter des projets, systèmes, politiques et programmes concrets sur les avancées en matière de la Smart City. C’est l’occasion pour les entreprises, les innovateurs, les startups, et les gouvernements locaux de présenter leurs innovations en matière de transitions des villes et métropoles actuelles vers des villes intelligentes, holistiques et empiriques.

Les axes découlant de la thématique de cette édition concernent les systèmes smart à savoir : Systèmes de gouvernance smart, Systèmes sociaux et communautaires, Systèmes d’infrastructure, Systèmes de services smart, et Ecologie/environnement et développement durable.

Au cours des six dernières éditions, cette Smart City a été définie à travers le prisme de l’humain et l’année dernière a été orientée « low-tech ». Ces explorations ont permis aux chercheurs, décideurs-politiques, entrepreneurs et autres acteurs d’analyser la Smart City dans différents contextes géographiques. Par conséquent, l’édition de cette année sera organisée sous forme d’une Agora afin de présenter des solutions concrètes de la Smart City à travers des projets, des programmes, des solutions et des mécanismes de transformation métropolitaine. Compte tenu des défis urbains actuels et l’urbanisation rapide, ces résolutions sur la transition vers les villes intelligentes nécessitent des approches innovantes qui privilégient l’inclusion, l’équité sociale et la durabilité environnementale tout en intégrant les technologies adoptées à l’échelle mondiale par les villes smart.

Cet évènement veut ainsi répondre à cette lacune des transitions urbaines en se focalisant sur des cas concrets. Il exposera des solutions smart adaptées aux besoins et aux expériences des citoyens pour relever les défis uniques auxquels est confrontée la métropolisation rapide. Casablanca en est le cas. Les acteurs de cette transition ainsi que les grandes entreprises de technologies et d’infrastructures seront invités à répondre aux exigences de mise à niveau des grandes villes.

LNT avec CdP

