La 5ème édition de l’African Coaching Summit se déroulera du 27 novembre au 2 décembre 2024, proposant une combinaison d’activités en présentiel et en ligne. L’événement commencera par une journée en présentiel le 27 novembre à l’espace WeMeet à Bouskoura, Casablanca, suivie de cinq jours de sessions virtuelles.

Destiné aux cadres, dirigeants, managers et entrepreneurs, ce sommet fait suite aux éditions précédentes qui ont réuni un grand nombre de participants intéressés par l’amélioration de leur vie personnelle et professionnelle. Dirigé par Sanaa Mikou, fondatrice d’Insight Coaching, et une équipe de coachs, cet événement se concentre sur le développement personnel et professionnel.

Le thème de cette année, « Le coaching pour la résilience dans un monde en constante évolution », répond aux enjeux économiques et sociaux actuels. Le sommet offrira des stratégies visant à renforcer la résilience, avec la participation d’intervenants issus de 12 pays, qui partageront des approches pratiques pour transformer les défis en opportunités.

La journée d’ouverture en présentiel comprendra des ateliers, des sessions de coaching de groupe et des opportunités de réseautage. Tout au long de la semaine, les participants pourront assister à des masterclass et des débats portant sur trois thèmes principaux : renforcer la résilience, développer le leadership et exceller dans un monde en mutation.

Les inscriptions sont ouvertes. Les participants peuvent choisir de rejoindre la journée en présentiel ou suivre les sessions en ligne. Pour s’inscrire, rendez-vous sur www.coachingsummit.ma.

