La nouvelle BMW Série 1 vient de subir une refonte en profondeur. Son aura sportive est soulignée par des proportions typiquement BMW : un long capot, un habitable déplacé le plus en arrière possible, une ligne de toit dynamique et un arrière puissant.

Avec une face avant redessinée et visuellement plus basse que celle de sa devancière, la voiture affiche plus que jamais son caractère sportif. La nouvelle BMW Série 1 est disponible en deux teintes de carrosserie unies et sept teintes métallisées. Une large gamme de teintes de carrosserie métallisées issue du programme BMW Individual est également disponible tout comme une teinte de toit contrastée noire disponible en option.

Les finitions Pack M et M Edition optionnelles disponibles dès le lancement confèrent un surcroit de dynamisme à la nouvelle BMW Série 1. Parmi leurs éléments de design spécifiques M sport on compte les grandes prises d’air sur la jupe avant, les jupes latérales prononcées et un élément diffuseur tridimensionnel dans la jupe arrière.

Au sommet de la gamme, la BMW M135 xDrive se démarque par des performances remarquables. Le modèle BMW M Performance est équipé d’un moteur quatre cylindres de 221 kW/300 ch, d’un châssis M adaptatif avec direction sport, d’un blocage mécanique du différentiel sur l’essieu avant et d’une transmission intégrale intelligente de série lui permettant de réaliser l’exercice du 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. À l’extérieur, la calandre M à barres horizontales, les coques de rétroviseurs extérieurs M et les quatre sorties d’échappement la rendent immédiatement reconnaissable comme la version la plus puissante de la gamme. A l’intérieur, en rabattant les dossiers des sièges arrière, l’espace de rangement sous le hayon peut passer de 380 litres à 1 200 litres sur la BMW M135 xDrive.

Pour une sportivité encore plus affirmée, un pack M Sport Pro est disponible pour toutes les variantes de la nouvelle BMW Série 1, y compris un système de freinage M Compound avec des jantes forgées en alliage léger de 19 pouces en alternatif.

L’intérieur de la nouvelle BMW Série 1 reprend les derniers codes BMW et offre une ambiance premium moderne avec des accents sportifs et un espace généreux pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes. Les sièges de conception nouvelle de série offrent un niveau de confort élevé pour les longs trajets. Conformément à la démarche de circularité de BMW Group et de réduction de l’impact environnemental, la nouvelle BMW Série 1 s’affranchit de sellerie similicuir « Veganza ». Une variante spécifique M Veganza/Alcantara est également proposée en série sur la BMW M135 xDrive…

Avec une puissance maximale de 115 kW/156 ch, le système d’entraînement de la nouvelle BMW 118i accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. La nouvelle BMW 118d développe 110 kW/150 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes.

Au Maroc, les prix tournent entre 328.000 Dhs et 468.000 Dhs.

H.Z

