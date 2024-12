La BMW X3, véritable best-seller de la marque allemande représentée au Maroc par la SMEIA, entame un nouveau chapitre avec cette quatrième génération, renforçant la popularité des modèles X et poursuivant une success story qui s’étend sur plus de deux décennies.

Depuis son lancement en 2003, la BMW X3 s’est imposée comme une référence incontournable dans le segment des SAV (Sports Activity Vehicle®), alliant sportivité, confort au quotidien et excellence sur les longs trajets. Avec plus de 1,9 million d’exemplaires produits depuis l’introduction de sa troisième génération en 2017, ce modèle emblématique continue d’écrire une histoire de succès.

La quatrième génération de BMW X3 se distingue par des formes épurées, des surfaces généreuses et des contours précis qui lui confèrent un design monolithique moderne. Elle propose une silhouette résolument contemporaine qui surpasse ses prédécesseurs.

L’intérieur redéfinit le luxe grâce à des matériaux de haute qualité et une dotation enrichie en équipements de série. Le nouveau BMW Curved Display et la barre d’interaction BMW, associés au système d’exploitation BMW 9 avec fonction « QuickSelect », assurent une expérience digitale intuitive. Ces innovations s’intègrent dans un habitacle entièrement repensé, offrant une ambiance haut de gamme et des fonctionnalités de pointe pour un confort exceptionnel.

Assemblé dans l’usine BMW Group de Spartanburg (États-Unis), ce modèle bénéficie de processus de production écoresponsables, favorisant le recyclage des matériaux et minimisant son impact environnemental. Ces engagements reflètent l’ambition de BMW de conjuguer plaisir de conduire et préservation des ressources.

L’habitacle de la nouvelle BMW X3 combine fonctionnalité, espace généreux et ambiance haut de gamme, tout en conservant une touche de sportivité. Parmi les nouveautés, on retrouve l’écran incurvé BMW Curved Display, la BMW Interaction Bar, les nouveaux volants à méplat et la console centrale redessinée. De plus, des éléments lumineux intégrés dans la console centrale et les garnitures de portes créent des effets lumineux dynamiques, personnalisables sur 15 couleurs.

La nouvelle BMW X3 est désormais disponible sur le marché marocain à travers l’ensemble du réseau Smeia – BMW. Trois motorisations sont proposées : 20d xDrive : un moteur diesel de 2,0 litres développant 197 Ch, déjà disponible ; 30e xDrive : un moteur essence de 2,0 litres associé à un moteur électrique pour une puissance combinée de 299 Ch, lancement prévu courant 2025 ; M50 xDrive : un moteur essence M TwinPower Turbo de 3,0 litres développant 398 Ch, également prévue pour 2025. Son prix est à partir de 584 000 Dhs.

