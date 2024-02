La cérémonie d’ouverture de la 30ème édition des Semaines du Film européen a eu lieu mercredi à Casablanca, offrant au public marocain, du 14 février au 1er mars, une sélection des meilleurs films européens.

La 30ème édition de cet événement cinématographique, qui se déroule dans les villes de Casablanca (du 14 au 21 février), Marrakech (du 16 au 23 février), Tanger (du 20 au 27 février) et Rabat (du 23 février au 1er mars), met à l’honneur les femmes au cinéma. Sur les onze films présentés, six sont l’œuvre de réalisatrices.

La cérémonie d’ouverture, qui a eu lieu au cinéma Lutetia à Casablanca, a été marquée par la projection du long-métrage « Anatomie d’une chute » de Justine Triet. Un film qui a obtenu la Palme d’Or au Festival de Cannes de 2023 et deux Golden Globes la même année, en plus de 11 nominations aux Césars, 5 aux Oscars et 7 aux BAFTA .

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Maroc, Patricia Llombart Cussac, a affirmé que la 30ème édition des Semaines du film européen est « un chiffre symbolique qui reflète la maturité et la profondeur des liens culturels qui unissent le Maroc et l’Union européenne », formulant le vœu d’aboutir à « plus de productions conjointes entre le Maroc et l’UE, pour enrichir le paysage culturel en général et cinématographique en particulier », étant « un aspect fondamental du partenariat fort et stratégique entre le Maroc et l’Union européenne ».

Mme l’ambassadrice a affirmé que la 30ème édition des Semaines du Film européen « s’inscrit dans le cadre de notre coopération culturelle, qui connait depuis quelques années une importance grandissante ».

Depuis 1991, les Semaines du film européen proposent au public marocain de mieux connaître l’Europe, de la découvrir dans sa diversité et sa pluralité, a souligné Mme Llombart Cussac, ajoutant que cet événement représente « une rencontre des cultures, au-delà des idées reçues et des images stéréotypées ».

« Pour fêter ce 30ème anniversaire, nous avons voulu mettre particulièrement à l’honneur les femmes au cinéma », a noté Mme l’ambassadrice, faisant savoir qu’en plus du film « Anatomie d’une chute », le regard féminin est représenté par le film italien « La Chimère » et par « Club Zero », et à travers les personnages principaux des films projetés.

En plus des huit longs métrages européens, trois courts métrages du Sud de la Méditerranée sont également au menu, dont deux films de réalisatrices marocaines : « Ayyur » (la lune en amazigh) de la réalisatrice Zineb Wakrim, primé au Festival de Cannes et « Sur la tombe de mon père » de Jawahine Zentar, et un court métrage libanais, « Et si le soleil plongeait dans l’océan des nues » de Wissam Charaf.

« Depuis leur création, les Semaines du Film européen n’ont cessé de promouvoir une cinéphile singulière et exigeante, porteuse de valeurs universelles », a souligné, pour sa part, Ali Hajji, directeur artistique des Semaines du Film européen.

« C’est cette même réputation d’exigence qui a permis à cet événement cinématographique de compter sur un public fidèle et enthousiaste, qui s’enrichit chaque année et auquel il convient de rendre hommage », a indiqué M. Hajji, dans une déclaration à la presse, notant l’organisation parallèlement aux projections de films et pour la deuxième année consécutive, d’une série d’ateliers autour des métiers du cinéma.

Ces ateliers d’initiation sont proposés aux jeunes, à titre gratuit, pour leur permettre de découvrir les métiers du cinéma, à travers des échanges avec des professionnels confirmés.

Attirant chaque année près de 12.000 spectateurs, les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’UE au Maroc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain (CCM), la Fondation Hiba, la fondation Ali Zaoua, la Fondation Orient-occident et l’École supérieure des arts visuels de Marrakech.

LNT avec MAP

Partagez cet article :