La 21ᵉ édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM) a été officiellement inaugurée au Palais des Congrès de Marrakech, en présence de nombreuses personnalités du cinéma, de l’art et de la culture. Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement annuel célèbre le cinéma national et international.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par le défilé sur le tapis rouge de figures majeures du cinéma et des membres du jury de la compétition officielle. Le réalisateur italien Luca Guadagnino préside cette année le jury, qui se compose notamment de réalisateurs, d’acteurs et d’actrices issus de différentes régions du monde, dont Andrew Garfield, Virginie Efira et Nadia Kounda.

Une Compétition Officielle Variée

Quatorze longs métrages provenant de divers pays sont en compétition pour l’Étoile d’Or, le prix phare du festival. Ces œuvres, représentant une diversité de genres et de perspectives, incluent notamment La Mer au Loin de Saïd Hamich Benlarbi et Soudan, Souviens-Toi de Hind Meddeb. Les films sélectionnés témoignent de l’engagement du festival à promouvoir des cinéastes émergents et confirmés.

Un Programme Diversifié

En plus de la compétition officielle, le festival propose plusieurs sections, telles que :

Les séances de gala et spéciales,

Le panorama du cinéma marocain, avec 12 films au programme,

Une sélection jeune public et famille,

La section « 11ᵉ continent » dédiée aux œuvres expérimentales.

Le festival met également en avant le cinéma marocain avec plusieurs fictions et documentaires, dont certains sont projetés en première mondiale. Trois hommages seront rendus, notamment à l’actrice marocaine Naïma El Mcherqui, à l’acteur et réalisateur américain Sean Penn, et au réalisateur canadien David Cronenberg.

Rencontres et Soutien à la Création

Le programme Conversations propose des échanges avec 18 personnalités influentes du cinéma, telles que Tim Burton et Ava DuVernay, qui partageront leurs expériences et réflexions avec le public.

Par ailleurs, les Ateliers de l’Atlas, plateforme d’accompagnement pour les cinéastes, accueillent cette année 17 projets en développement et 10 films en production. Ces initiatives renforcent le rôle du festival comme acteur de soutien à la création cinématographique dans la région.

Chiffres Clés de la 21ᵉ Édition

71 films issus de 32 pays .

issus de . 9 premières mondiales ou internationales.

ou internationales. 7 films représentant leurs pays aux Oscars.

12 films marocains présentés.

LNT

