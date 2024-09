Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi, la 162ème session ordinaire de son assemblée générale, sous la présidence de Ahmed Reda Chami, président de cette institution.

Cette session ordinaire a été consacrée à la présentation et la discussion du projet d’avis portant sur la place de la petite et moyenne agriculture dans le développement agricole, indique le CESE dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP.

Ce projet d’avis, élaboré dans le cadre d’une auto-saisine, vise à consolider la place de la petite et moyenne agriculture dans la politique agricole et à améliorer les conditions de vie et les revenus des agriculteurs et agricultrices, précise la même source, ajoutant qu’il met également en avant ses contributions environnementales tout en renforçant sa résilience face aux changements climatiques.

L’ordre du jour de cette session ordinaire comprenait aussi la présentation du thème adopté par le bureau du CESE, relatif au focus du prochain rapport annuel, qui portera sur « l’inclusion économique et sociale des personnes âgées », conclut la même source.

