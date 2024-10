Au programme, des concerts d’artistes de renommée internationale et des performances de musique traditionnelle mettront en valeur la diversité des sonorités africaines. Parmi les artistes attendus figurent Oum, marraine du festival, ainsi que des groupes emblématiques tels que Lemchaheb, Tartit, Samba Touré et Mamy Kanoute. Le festival offrira également une scène aux artistes locaux, notamment Génération Taragalte et Tarwa N’Tiniri, tout en réservant un espace pour les jeunes talents émergents.

En complément des performances musicales, le festival proposera des ateliers, des expositions d’artisanat local et des tables rondes autour de sujets clés, tels que la diversité culturelle, la préservation de la biodiversité et le développement des industries créatives en Afrique. Ces activités permettront aux participants d’approfondir leur réflexion sur des thèmes importants liés au développement durable et à la valorisation des patrimoines culturels.

Le festival aura également un volet artistique unique avec la participation de Marina Sosnina, artiste française spécialisée dans le dessin sur sable, qui proposera une performance en direct inspirée des mélodies du Petit Prince. Cet aspect créatif enrichira l’expérience immersive proposée par le festival, en harmonie avec le cadre naturel du désert.

Par ailleurs, cette édition mettra en avant le film documentaire Indivision de la réalisatrice marocaine Leila Kilani. Ce film rendra hommage aux femmes des oasis et mettra en lumière leur rôle face aux défis quotidiens, tout en promouvant des valeurs de paix et de solidarité.

Cette édition accueillera également la 12e étape de la « Caravane Culturelle pour la Paix – Étape Marocaine », un projet collaboratif entre plusieurs festivals en Afrique, notamment au Maroc, au Niger et au Mali. Cette initiative, centrée sur la musique et les arts, vise à promouvoir la paix et la tolérance tout en célébrant l’héritage des anciennes routes commerciales sahariennes et subsahariennes.

LNT