Comme prévu et annoncé, la ville de Casablanca a abrité en ce mardi 25 février l’organisation de la 13ᵉ édition du Salon international de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique, “Solaire Expo Maroc” placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI. Cette édition s’est tenue sous le thème : “Réseaux intelligents et stockage : nouvelles perspectives pour le développement des énergies renouvelables décentralisées et l’accélération de la transition énergétique aux niveaux national et continental”.

L’ouverture officielle de cet événement a été présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, en présence de représentants de divers ministères concernés, de plusieurs responsables gouvernementaux, d’experts en énergie ainsi que de délégations d’hommes d’affaires et d’investisseurs nationaux et internationaux.

Pour l’organisation, ce salon constitue l’événement phare du secteur des énergies renouvelables sur le continent africain. Il réunit les acteurs clés, issus des secteurs public et privé, et est organisé sous la supervision du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, ainsi que du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Dans son discours inaugural, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que “le Maroc continue de renforcer son leadership en matière d’énergies renouvelables, en tirant parti de sa position stratégique, de ses infrastructures modernes et de la vision royale qui fait de la transition énergétique une priorité nationale”.

De son côté, Rachid Bougern, fondateur et directeur du Salon international de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique “Solaire Expo Maroc”, a mis en avant les avancées du Maroc dans ce domaine, grâce à la vision royale qui a jeté les bases d’une stratégie énergétique ambitieuse, faisant du Royaume un modèle à suivre aux niveaux régional et international.

Il a également souligné que les mutations profondes du secteur énergétique mondial, en particulier dans le domaine des réseaux intelligents et des solutions de stockage, nécessitent aujourd’hui l’adoption d’approches innovantes pour garantir une meilleure efficacité énergétique et accélérer la transition énergétique.

Et de préciser que le Maroc s’affirme ainsi comme une puissance énergétique régionale, notamment grâce à des projets d’envergure tels que le complexe solaire “Noor”, ainsi qu’aux investissements croissants dans les technologies avancées de stockage, permettant une meilleure exploitation des énergies renouvelables et une stabilisation du réseau électrique.

Pour M. Bougern, le Salon “Solaire Expo Maroc” est devenu une plateforme internationale de référence, favorisant les échanges entre startups, grandes entreprises et investisseurs, tout en créant de nouvelles opportunités d’investissement pour les jeunes marocains dans ce secteur stratégique.

Dans un contexte de coopération internationale en matière d’énergies renouvelables, Mme Tessa Katapodis, ambassadrice de Grèce au Maroc, a rappelé, lors de son intervention, que “le Maroc et la Grèce sont des partenaires clés pour un avenir vert et durable, et que ‘‘la Grèce est l’un des principaux fournisseurs du Maroc en chauffe-eaux solaires, illustrant ainsi la profondeur des relations bilatérales dans le développement de solutions innovantes adaptées aux transformations énergétiques mondiales’’.

En conclusion, Rachid Bougern a affirmé que cette édition connaît une participation accrue des plus grands acteurs internationaux et des innovateurs dans les domaines du solaire et du stockage de l’énergie, en plus de l’organisation de séminaires et d’ateliers scientifiques animés par des experts marocains et étrangers, permettant aux participants de découvrir les dernières avancées technologiques et les stratégies d’avenir du secteur.

Pour rappel, l’édition 2025 du salon réunit 127 exposants issus de 15 pays et plus de 10 000 visiteurs venus des quatre coins du monde, confirmant ainsi le rôle central de cet événement comme plateforme internationale d’échange sur les dernières innovations technologiques en matière d’énergies renouvelables, notamment dans les domaines des réseaux intelligents et des solutions de stockage.

H.Z

