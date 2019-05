PARTAGER Krys Casablanca s’offre la marque Balenciaga

Depuis 2013, après une première ouverture à Anfa place et une 2ème au triangle d’or, Krys Casablanca, continue de développer son réseau et ouvre son 3ème magasin, dans le centre commercial Marina Shopping Center. La majorité des grandes marques de lunettes de vue, des verres, de lunettes de soleil, de lentilles de contact, y sont disponibles.

Chez Krys Casablanca, on ne s’arrête pas en si bon chemin, dans le grand espoir de répondre aux attentes et exigences de ses clients. En atteste le lancement aujourd’hui de la marque Balenciaga, qui vient s’ajouter aux 50 marques de lunettes que comptent ses 3 magasins.

‘‘Le marché de lunettes est un marché à renouvellement important, c’est pour cette raison que Krys Casablanca, tient à consolider son positionnement dans la capitale économique. Son plan de développement à l’horizon 2021, est d’ouvrir 6 magasins’’, dit-on auprès de Kyrs Casablanca. Et d’ajouter que l’offre Balenciaga lunettes comprend une large gamme proposée, allant des modèles les plus rigoureux aux autres plus sinueux : ‘‘Les créations Balenciaga sont synonymes de luxe, avec ses designs innovant avec de nouveaux volumes traduits dans une large gamme. Des matériaux de haute qualité et des détails raffinés donnent vie à des cadres sophistiqués et élégants’’.

H.Z