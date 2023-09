Des paléontologues marocains et étrangers ont découvert, récemment, dans la commune d’Ouled Abdoune à Khouribga, deux nouveaux types de dinosaures encore inconnus de la communauté scientifique.

Ces dinosaures qui seraient cousins du T-Rex, font partie de la famille des abélisauridés ayant vécu il y a de cela 66 millions d’années, a rapporté l’équipe de chercheurs dans un article publié récemment dans la revue « Cretaceous Research ».

L’équipe composée de Nour-Eddine Jalil du Muséum d’histoire naturelle, de Nicholas Longrich de l’université de Bath et d’Erik Isasmendi et Xabier Pereda-Suberbiola de l’université du Pays basque soulignent que les prédateurs découverts dans des strates géologiques anciennes sont de type « prédateurs bipèdes » qui ont peuplé le supercontinent “Gondwana”.

Selon les auteurs de l’article, ces nouveaux dinosaures sont très différents de ceux connus jusque-là. La texture de leurs os fait ressortir qu’ils étaient d’un âge adulte lors de leur disparition.

Cette découverte inédite au niveau international renforce la place de prédilection du Royaume dans la promotion de la recherche scientifique et dans l’encouragement des chercheurs marocains et étrangers à explorer les trésors cachés de la terre et de l’humanité.

