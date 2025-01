KFC Maroc annonce l’ouverture de cinq nouveaux restaurants sur l’axe Casablanca-Rabat, renforçant ainsi sa présence dans le royaume. Ces établissements, stratégiquement situés à Polo, Oulfa, Marina Mall et Sidi Othmane pour Casablanca et au Mall du Carrousel de Rabat, viennent enrichir la présence de KFC dans tout le royaume, explique-t-on auprès de l’enseigne.

Le restaurant de Polo se distingue par son espace généreux et son design moderne, offrant une expérience conviviale aux clients, selon la marque. KFC Maroc met en avant la création d’espaces accueillants où familles et amis peuvent se retrouver, précise la même source. Les autres ouvertures à Oulfa et Sidi Othmane visent à desservir davantage de quartiers en pleine expansion. Les nouveaux emplacements dans les malls sont également choisis pour leur accessibilité.

L’enseigne poursuit une stratégie ambitieuse d’expansion, visant à rendre ses produits accessibles à un large public et à répondre à la demande croissante sur le marché marocain, déclarent les dirigeants.

KFC Maroc compte actuellement plus de 35 restaurants à travers le pays et a connu une croissance régulière ces dernières années. L’entreprise prévoit de nouvelles ouvertures qui devraient avoir un impact positif sur l’emploi local et le développement économique des régions où elle s’implante.

Partagez cet article :