Le 14 janvier 2025, le Maroc célèbre Yennayer, le Nouvel An amazigh, qui marque le début de l’année 2975 selon le calendrier amazigh. Pour la deuxième fois, cette fête sera célébrée comme un jour férié national, mettant en valeur l’une des composantes essentielles de l’identité marocaine : la culture amazighe.

Kenz Maroc est la première marque au Maroc à célébrer cet événement en lançant une édition spéciale consacrée à Yennayer, explique la marque dans un communié. En tant qu’acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, Kenz Maroc propose une large gamme de produits, incluant farines, pâtes et couscous. Pour cette occasion, la marque mettra particulièrement en avant le couscous, qui est un élément central de la cuisine marocaine.

La collection présentera des packagings inédits, disponibles en quantités limitées, et rendra hommage à l’identité amazighe grâce à deux designs exclusifs, alliant tradition et modernité.

Kenz Maroc a créé deux designs distinctifs pour sa collection, mettant en avant des symboles significatifs de la culture amazighe.

Le premier design illustre le blé, symbole d’abondance et de fertilité, qui reflète également l’univers agricole de la marque. Ce motif évoque la richesse des champs et l’importance de la terre dans la culture culinaire.

Le second design rend hommage à l’étymologie d’Imazighen, signifiant « hommes libres », et représente, selon Kenz Maroc, l’esprit authentique et résilient d’une culture qui a su préserver son indépendance au fil des siècles.

« Ces éditions, revisitées dans un style graphique contemporain, incarnent l’attachement de Kenz Maroc à ses racines. À travers ces collectors, nous souhaitons offrir un hommage authentique et moderne à l’héritage amazigh, une source d’inspiration inestimable pour notre marque», explique Rachid Eleulj, Directeur commercial et Marketing.

Pour prolonger cette célébration, Kenz Maroc propose également une playlist dédiée sur Spotify intitulée « Bladna Kenz ». Cette sélection musicale réunit les plus grandes voix de la musique amazighe, telles que Mohamed Rouicha, Izenzaren et Fatima Tihihite, aux côtés d’artistes contemporains comme Hindi Zahra, Amarg Fusion et Silya Ziani.

