Kenitra abrite la 3ème édition du Festival national des fruits rouges

M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, accompagné du ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable et Président de la Commune urbaine de Kénitra, M. Aziz Rabbah, du Gouverneur de Kénitra M. Fouad M’Hamdi, du Président du Groupe Crédit Agricole du Maroc M. Tarik Sijilmassi ainsi que d’une importante délégation de responsables du ministère, a présidé le mercredi 27 mars 2019 à Kénitra l’ouverture de la 3ème édition du festival national des fruits rouges. Ce festival qui se tiendra jusqu’au au 31 mars sous le thème « Filière des Fruits Rouges, levier de promotion de l’emploi et du développement rural » est organisé sous l’Egide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, par l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Fruits Rouges ‘’InterproBerries-Maroc’’ et la Province de Kénitra.

L’organisation de ce Festival s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Plan Maroc Vert en matière de développement des filières agricoles à haute valeur ajoutée, en l’occurrence la filière des fruits rouges. Ce rendez-vous annuel est organisé en alternance entre Larache et Kénitra. Il vise entre autres la création d’un espace de promotion et d’investissements pour la filière, le développement de la communication et des partenariats entre les différents producteurs, fournisseurs, exportateurs marocains et étrangers; ainsi que la découverte des nouvelles techniques mises au point pour l’amélioration de la productivité et de la qualité des fruits rouges.

La filière des fruits rouges constitue un fleuron de la zone Nord du Maroc dont les périmètres du Loukkos et du Gharb concentrent 88% de la production nationale. Kenitra fait partie du plus grand bassin de production des fruits rouges qui occupent dans la région de Rabat-Salé-Kenitra une superficie de 4.329 ha dont 2.633 ha de fraisier, 1036 ha de myrtille, 620 ha de framboisier et 40 ha de baies de goji. La production totale des fruits rouges dans cette province est de 127 350 tonnes annuellement (65 % de la production nationale).

La superficie totale des fruits rouges au niveau national a connu un accroissement remarquable en passant d’environ 3 035 ha en 2009-2010 à 8 400 ha en 2018-2019, soit une augmentation de 176%. La production suit la même tendance en passant de 107 000T en 2009-2010 à 197 000 T estimées en 2018-2019, soit une augmentation de 84%.

Ainsi, grâce aux bons résultats de la production et la demande croissante des marchés européens pour la fraise du Maroc, la superficie de cette culture a connu une augmentation pour atteindre au cours de la campagne agricole 2018/2019, environ 3.500 Ha dont 79 % sont localisées au niveau de la région de Tanger- Tétouan- Al Hoceima (Loukkos). Le nombre total des exploitations agricoles de fraisier est de 593 exploitations dont la superficie varie de 0,2 à 70 ha. Quant à la production des fraises, elle a atteint au cours de la campagne 2018-2019, 140.000 T, dont presque la moitié est destinée à l’exportation à l’état frais ou surgelé.

Par ailleurs, au cours de la campagne 2018-2019, la superficie globale de la framboise s’est élevée à 2.400 Ha et a engendré une production d’environ 21.890 T destinée essentiellement à l’exportation. Quant à la culture des myrtilles, elle a occupé une superficie de 2.300 Ha et a généré une production de près de 19.655 T.

Les exportations des fruits rouges ont également ont connu une expansion importante et sont passées de 66 332 T en 2010-2011 à 115 442T en 2017-2018. Au niveau des trois principales zones de production en l’occurrence, le Gharb , le Loukkos et le Souss Massa, le volume exporté des fruits rouges représente en moyenne 60 à 70% de la production totale des fraises, 90 à 95% des framboises et plus de 95 % des myrtilles.

Les marchés d’exportation sont très diversifiés, avec 41 pays destinataires dans les cinq continents mais la destination principale reste l’Union Européenne. Au titre de la campagne 2017-2018, les exportations sont destinées à hauteur de 90% aux marchés européens, 5% pour l’Asie, 1,5% pour les pays du Golf et 4,5% pour les pays de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA), d’Afrique, d’Amérique du sud, des pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) et l’Océanie.

10 millions de journées de travail

La filière joue un rôle socio-économique important. Elle réalise annuellement un chiffre d’affaires national estimé à 3,76 Milliards de dirhams dont 3,3 Milliards de dirhams par l’export (88%). Elle génère également près de 10,4 Millions de journées de travail dont environ 51% au niveau de la Région de Rabat-Salé-Kénitra. Sur le plan économique, les exportations des fruits rouges en frais et surgelées/congelés représentent une source de devises pour le pays avec une moyenne de plus de 3,4 milliards de dirhams par an.

Il est à souligner que cette filière connait un élan remarquable au niveau national et au niveau du Gharb-loukkos principalement, grâce aux conditions édapho-climatiques favorables au développement des fruits rouges, l’existence d’une importante infrastructure de valorisation et d’exportation, la proximité de l’Europe, la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et l’importance des interventions en matière d’encadrement et d’organisation assurées par l’interprofession.

Accompagné de M. Bouassam El Alamine, gouverneur de Larache et de Mme Berenice Owen-Jones, ambassadrice d’Australie au Maroc , M. Akhannouch a également effectué en marge du festival des fruits rouges une visite à la plus grande station de conditionnement des myrtilles en Afrique. Située à Larache et opérationnelle depuis deux semaines, cette station est dotée d’une une unité de conditionnement de la myrtille d’une capacité de 100 T/jour et d’une unité frigorifique de 8 100 m3 pour le conditionnement de la production. Détenue à 90% par le groupe australien Costa et à 10% par le groupe anglais World Berry, cette station garantit 86 emplois permanents et créée plus de 204 000 journées de travail pour les postes saisonniers. Durant 2019, le traitement de 4.500 T de myrtilles est prévu.

LNT avec CdP