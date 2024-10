Le 16 octobre 2024, au sein de son siège à Mohammédia, KAZYON Maroc célèbre son premier anniversaire au Maroc. La société est une filiale du détaillant à prix réduit KAZYON, qui opère également en Égypte et en Arabie Saoudite. Le groupe compte 1 300 magasins répartis dans ces trois marchés, ce qui en fait le plus grand acteur de son secteur dans le monde arabe et en Afrique. Le groupe emploie près de 10 000 personnes. Au Maroc, après une année d’opérations, KAZYON a ouvert avec succès plus de 120 magasins, s’étendant d’El Jadida au sud à Tanger au nord, devenant ainsi un employeur de premier plan avec environ 1 000 collaborateurs, dont la majorité sont des jeunes. KAZYON prévoit d’ouvrir plus de 150 magasins supplémentaires en 2025.

KAZYON propose une large gamme de produits alimentaires et non alimentaires de qualité, des articles ménagers essentiels ainsi que des produits de soin personnel. L’entreprise s’engage à offrir des produits de la meilleure qualité à des prix abordables, en mettant l’accent sur la satisfaction du client et une quête constante d’excellence. Sa stratégie repose sur plusieurs piliers : qualité, prix, accessibilité et satisfaction des clients.

KAZYON adopte une approche logistique et de chaîne d’approvisionnement très rigoureuse et disciplinée, permettant à l’entreprise d’être efficace sur le plan des coûts et de transmettre ces avantages aux consommateurs. Une plateforme technologique robuste et une infrastructure informatique solide sont également des éléments clés de son succès.

L’histoire de KAZYON

KAZYON a été fondée en 2014 en Égypte par Hassan Heikal, avec un capital libéré à ce jour de 250 millions de dollars. L’approche avant-gardiste de KAZYON a immédiatement séduit un large public égyptien, en faisant l’une des plus grandes et des plus populaires chaînes de supermarchés du pays. Avec ses valeurs fondamentales indéfectibles d’intégrité, de transparence et d’engagement envers la satisfaction du client, KAZYON ambitionne de devenir l’un des plus grands acteurs de la région.

Les objectifs de KAZYON au Maroc :

Offrir des prix compétitifs : Maintenir des prix bas tout en garantissant la qualité des produits, permettant ainsi aux familles marocaines de réaliser des économies significatives.

Créer des emplois : Contribuer à l’économie locale en créant des emplois dans les magasins, les centres de distribution et les services administratifs.

Soutenir les fournisseurs locaux : Collaborer avec les producteurs et fournisseurs marocains pour promouvoir les produits locaux et renforcer l’économie nationale.

Expansion géographique : Ouvrir des magasins dans toutes les grandes villes du Maroc afin d’être accessible à un maximum de consommateurs.

Engagement communautaire : Participer activement à des initiatives sociales et communautaires pour avoir un impact positif sur les communautés locales.

Hassan Heikal, fondateur et président exécutif, a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici un an après notre lancement. En très peu de temps, nous sommes devenus un nom familier dans un certain nombre de grandes villes. Nous visons à devenir l’une des plus grandes entreprises du Royaume en termes de satisfaction des besoins essentiels des clients et de collaboration avec les partenaires marocains pour offrir des produits de qualité au prix le plus bas possible. Tout cela, avec une équipe de direction 100 % marocaine dont nous sommes fiers. »

Mohamed Benmezouara, PDG de KAZYON Maroc, a ajouté : « Je suis très fier de constater que notre pays, sous la direction de Sa Majesté le Roi, est devenu un véritable environement propice pour les investissements. Avec une infrastructure exceptionnelle et la disponibilité de talents hautement qualifiés, nous avons réussi à ouvrir plus de 120 magasins en une année, et cette dynamique continue de croître. Je suis honoré que KAZYON contribue à la création d’emplois pour les jeunes. Notre équipe s’engage chaque jour à offrir à nos clients la meilleure expérience possible, en proposant des produits de qualité aux meilleurs prix. Pour célébrer notre première année, j’ai le plaisir d’annoncer le lancement de notre programme de fidélité KAZYONI, à partir du 1er novembre, pour récompenser nos clients fidèles. »

Cdp

Partagez cet article :