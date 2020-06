PARTAGER Kamal Mokdad nouveau Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca

Le Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca s’est réuni le 18 juin 2020 en vue de désigner le successeur de M. Hamid Tawfiki, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, dont le mandat arrivait à son terme, annonce un communiqué de presse.

Le Conseil d’Administration a ainsi décidé de nommer à l’unanimité M. Kamal Mokdad comme nouveau Président, et a « tenu à saluer l’action de M. Hamid Tawfiki, qui a occupé cette fonction depuis le 17 juin 2016, et à le remercier pour son implication dans le développement et la transformation du marché boursier marocain, ainsi que dans la mise en place du plan stratégique Ambition 2021 de la Bourse de Casablanca », poursuit le texte.

M. Tawfiki reste administrateur de la Bourse de Casablanca, représentant la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

M. Kamal Mokdad était jusqu’à présent administrateur de la Bourse de Casablanca, représentant la Banque Centrale Populaire (BCP), dont il est Directeur Général.

Le Conseil d’Administration « lui souhaite plein succès pour mener la Bourse de Casablanca dans la réalisation de ses ambitions », conclut le communiqué.

LNT