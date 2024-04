KALEO, originaire d’Islande, est une sensation du rock, folk et blues, avec plus de 4 milliards de streams et 60 récompenses internationales. Le groupe, dont le nom hawaïen signifie « le son », est conduit par Jökull Júlíusson, chanteur et guitariste à la voix envoûtante. Leur second album « A/B » de 2016 a été un succès planétaire.

L’album est certifié platine aux États-Unis, en Australie et en Russie, et triple platine au Canada. Il a également donné naissance au méga-hit « Way Down We Go », présent dans les bandes sonores de séries américaines telles que « Grey’s Anatomy », « This is us » et « Riverdale » ou encore dans les jeux vidéos FIFA 16 et FIFA 23.

Après avoir assuré la première partie des Rolling Stones et joué dans des festivals majeurs, KALEO a entamé une tournée mondiale en 2022, attirant des centaines de milliers de spectateurs à travers 22 pays. Ne manquez pas leur performance en direct le samedi 8 juin à Casa Anfa!

