Jumia Maroc renforce son engagement en matière de sécurité routière en distribuant gratuitement des casques pour moto à ses livreurs.

Ainsi plus de 900 casques de moto viennent d’être distribués gratuitement par Jumia à ses livreurs au Maroc, et ce dans le sillage du programme international «Casques sûrs et abordables» lancé par la FIA en 2021. Ces casques de grande qualité répondent à la norme ECE 22.05 fixée par les Nations Unies, à des personnes pour lesquelles les prix de tels casques restent difficilement abordables, explique Jumia.

«La sécurité de nos livreurs représente une priorité. Nous espérons que ce don apportera davantage de sécurité et de tranquillité d’esprit à nos livreurs et à leurs familles. Le port de casques de sécurité certifiés UN est essentiel pour protéger davantage ces véritables héros du quotidien contre les différents dangers liés à leur travail. Nous sommes aujourd’hui extrêmement contents d’avoir l’opportunité de pouvoir leur fournir des casques conformes, de haute qualité et sûrs », a déclaré Badr Bouslikhane, PDG de Jumia Maroc.

De son côté, Hicham Kitane, directeur général, Jumia Services, a déclaré : « Nos livreurs sont les ambassadeurs de notre marque, car c’est eux qui se chargent au quotidien d’acheminer tous nos produits à nos clients à travers tout le pays. Nous veillons absolument à ce qu’ils soient continuellement protégés. Nous espérons que cette initiative permettra d’atténuer et même d’éviter de fâcheuses répercussions en cas d’accidents de la route ».

Le programme de distribution de casques de moto lancé par Jumia s’inscrit dans le cadre de la Décennie d’action des Nations unies pour la sécurité routière 2021-2030 qui vise à réduire le nombre de décès liés à l’utilisation de motos à travers le monde entier.

