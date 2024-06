Dans une démarche d’expansion stratégique, Jumia Maroc a récemment ouvert les portes de son dernier entrepôt à Bouskoura, dans la périphérie sud de Casablanca. Cette initiative représente un grand pas en avant pour Jumia Maroc, démontrant son engagement envers ses clients et partenaires pour améliorer la qualité et la rapidité de ses services de livraison à travers le pays.

Avec une superficie de près de 5000 mètres carrés, cet entrepôt est doté des technologies les plus avancées en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Intégré aux systèmes d’information du groupe Jumia, il vise à optimiser le traitement des commandes et à garantir une livraison efficiente des produits à travers tout le pays.

Badr Bouslikhane, PDG de Jumia Maroc, a exprimé sa satisfaction quant à l’inauguration de ce nouvel entrepôt : « Grâce à cet investissement dans notre infrastructure logistique, nous sommes mieux outillés que jamais pour répondre aux attentes de nos clients et pour continuer à propulser la croissance de l’e-commerce au Maroc ».

Doté d’une capacité de stockage pouvant accueillir plus de 300 000 produits, cet entrepôt renforce la capacité de Jumia Maroc à répondre à la demande croissante de ses clients tout en élargissant sa gamme de produits disponibles en ligne.

Outre son rôle crucial dans le stockage des marchandises, ce nouveau centre logistique abritera également le centre de tri, pilier du réseau logistique de Jumia Maroc, ainsi que le service après-vente, essentiel pour assurer la satisfaction des clients.

Par ailleurs, l’ouverture de cet entrepôt revêt une importance particulière pour l’économie locale, puisqu’elle a permis la création de plus de 100 emplois. Jumia Maroc se félicite ainsi de contribuer à la croissance économique du pays en offrant des opportunités d’emploi aux talents locaux.

Depuis sa création il y a douze ans, Jumia a connu une croissance remarquable, comptant désormais plus de 8 millions de clients actifs à travers l’Afrique. Avec une offre de plus de 680 000 produits, la plateforme a géré des millions de commandes en 2024 et continue d’accueillir de nouveaux vendeurs, dépassant cette année la barre des 100 000 vendeurs.

A. Loudni

