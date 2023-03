Jumia Maroc lance sa nouvelle campagne intitulée « Célébrez Ramadan ». L’objectif de cette initiative est de fournir aux foyers marocains tous les produits et fournitures nécessaires pendant le mois sacré de Ramadan, démontrant ainsi la responsabilité sociale de Jumia et sa volonté de satisfaire les besoins de ses clients actuels et potenti els, explique le groupe dans un communiqué.

Du 23 mars au 23 avril 2023, Jumia Maroc proposera de nombreuses offres promotionnelles en collaboration avec des marques renommées, ainsi que des cadeaux pour les clients. Les offres promotionnelles se poursuivront après Ramadan jusqu’à la période de l’Aïd Al-Fitr et se termineront en avril. Cette campagne offrira une large sélection de produits allant des produits de consommation courante aux appareils électroménagers et électroniques, en passant par les outils et les fournitures de cuisine, les articles ménagers et la mode. Tout au long de la campagne, des offres quotidiennes et instantanées seront proposées et un service de livraison gratuit sera assuré dans de nombreuses régions du Maroc.

La campagne « Célébrez Ramadan » proposera également une réduction allant jusqu’à -30% sur les produits de supermarché via Jumia et Jumia Food Market. Selon le PDG de Jumia Maroc, Badr Bouslikhane, cette campagne répondra aux besoins de chaque foyer marocain pendant le mois du Ramadan, offrant une large gamme de produits et services à la clientèle de Jumia, nouvelle et existante.

La plateforme propose également les services Jumia Food et Jumia Food Market, avec des offres et des réductions très appréciées des clients disponibles selon les horaires suivants : Jumia Food Market de 13h à 03h du matin et Jumia Food de 11h30 à 03h du matin.

