Jumia Maroc annonce le retour de son événement, le « Jumia Festival », du 10 au 30 septembre. Ce festival en ligne proposera une expérience d’achat unique, incluant des promotions intéressantes, des ventes flash quotidiennes, ainsi que des offres spéciales pendant les « Crazy Fridays », les « Happy Days » et les « Brand Days », mettant en avant des marques renommées.

« Le « Jumia Festival » est une célébration de l’engagement que nous avons envers nos clients pour leur offrir le meilleur du shopping en ligne. Les consommateurs peuvent s’attendre à des offres exceptionnelles et à une expérience d’achat fluide, tout en bénéficiant de la garantie de produits authentiques et d’une grande diversité de choix. Cet événement incarne notre volonté de rapprocher les consommateurs marocains des marques qu’ils aiment, tout en leur offrant des avantages incomparables», souligne Badr Bouslikhane, Directeur Général de Jumia Maroc.

Jumia Maroc, avec son vaste catalogue de plus de 700 000 produits et son réseau de 68 000 partenaires, continue de se positionner comme un acteur majeur du commerce électronique au Maroc. En 2024, la plateforme a attiré 5,7 millions de consommateurs actifs et 33% des transactions ont été réalisées via JumiaPay.

Le festival s’associe à des marques reconnues telles que L’Oréal, Adidas, et Nivea, offrant aux consommateurs des opportunités de prix avantageux tout en garantissant l’authenticité des produits.

