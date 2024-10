Jumia, première plateforme de e-commerce au Maroc, lance sa campagne Black Friday du 1er au 29 novembre. Cet événement constitue une avancée importante pour le commerce digital, permettant aux consommateurs de faire des économies sur une large gamme de produits, explique Jumia dans son communiqué.

Le Black Friday est désormais un rendez-vous incontournable pour les achats en ligne, proposant des offres attractives dans divers domaines, notamment l’électronique, la mode, la beauté et l’électroménager. Cette année, Jumia, en collaboration avec des partenaires tels qu’Adidas, L’Oréal, Flo Shoes et Groupe SEB, met à disposition plus de 700 000 produits à des prix compétitifs.

Les clients auront également l’occasion de participer à des concours et des chasses au trésor, avec des récompenses à la clé. Badr Bouslikhane, Directeur Général de Jumia Maroc, a souligné que la mission de l’entreprise est de rendre le e-commerce accessible à tous les Marocains, en soutenant l’économie locale et en facilitant l’accès à une gamme variée de produits.

« Nous sommes fiers de contribuer à la transformation digitale du pays, en soutenant l’économie locale et en offrant des solutions pratiques pour les consommateurs à travers le Maroc »

La campagne Black Friday représente également une opportunité pour les entreprises locales de gagner en visibilité et d’accroître leur chiffre d’affaires. Avec son réseau logistique étendu, Jumia assure des livraisons rapides à travers le pays, même dans les zones reculées, favorisant ainsi l’inclusion digitale.

Hicham Kitane, Directeur Commercial de Jumia Maroc, a souligné que cette édition promet des remises allant jusqu’à 80 % sur de nombreux produits, affirmant ainsi l’engagement de Jumia à offrir une expérience d’achat en ligne unique.

Le Black Friday de Jumia, qui se déroulera du 1er au 29 novembre 2024, offre un mois complet d’opportunités aux consommateurs tout en stimulant l’innovation dans le secteur du e-commerce.

