Jumia et adidas annoncent un partenariat stratégique visant à offrir aux consommateurs marocains un accès privilégié aux produits emblématiques de la marque allemande. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de rendre les vêtements et équipements sportifs adidas plus accessibles à une large audience en Afrique, tout en consolidant les relations commerciales déjà établies entre les deux entreprises, notamment en Égypte. L’accord vise à renforcer la présence de la marque en ligne et à permettre aux consommateurs marocains de bénéficier de produits à la fois innovants et abordables, explique-t-on auprès de Jumia.

Badr Bouslikhane, CEO de Jumia Maroc, a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration, soulignant que celle-ci reflétait l’engagement de l’entreprise à enrichir son offre et à renforcer la relation de confiance avec ses clients. « Nous croyons fermement qu’en rapprochant des marques comme adidas de nos clients, nous renforçons les liens entre la qualité, l’authenticité et l’expérience d’achat, tout en soutenant la croissance du e-commerce dans la région », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Mona Adel, Country Manager d’adidas pour l’Égypte, le Maroc et la Jordanie, a indiqué que ce partenariat permettra à la marque de mieux répondre aux attentes des consommateurs en Afrique, en particulier grâce à l’expertise de Jumia dans le marché numérique africain. « Nous avons à cœur de garantir que nos produits, comme les chaussures de running DURAMO & RUNFALCON ou les ADVANTAGE pour le quotidien, arrivent là où nos consommateurs en ont besoin », a-t-elle précisé.

