Une ambiance inhabituelle régnait à Benguérir en cette matinée pluvieuse du mercredi 16 octobre, a remarqué le chauffeur de taxi qui nous ramène de la gare de train vers l’UM6P. En effet, cette petite ville connue pour ses délicieuses grillades et tagines avec des débuts de journée calmes, s’est transformée ce jour-là, en un véritable carrefour de rencontre des différents intervenants du secteur industriel du pays.

C’est en effet dans l’enceinte de l’UM6P de la capitale d’Rhamna que s’est tenue cette année la deuxième édition de la Journée Nationale de l’Industrie qui a connu une forte présence d’officiels, de ministres, de financiers, de chefs d’entreprises, de banquiers de premiers plan et autres acteurs de la société civile.

Au menu de cette 2ème édition, figurent plusieurs panels axés sur « la souveraineté industrielle et le potentiel des régions », « la montée en gamme des écosystèmes industriels », « les nouveaux paris industriels et technologiques », « la transition énergétique » et « l’innovation et la compétitivité économique ». La cérémonie d’ouverture de cette journée a été placée sous le thème « Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires ».

Ouvrant le bal, le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch a donné le ton d’une cascade de motifs de satisfaction, indiquant que le secteur de l’industrie marocaine se porte très bien en dépit d’un monde qui vit au rythme d’importantes mutations. Dans ce sillage, Aziz Akhannouch a estimé que le Maroc a réussi en quelques années à multiplier ses exportations, développer les chaines de productions, créer de nouveaux parcs et pôles industriels et garantir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.

Même son de cloche chez le ministre de l’Industrie Ryad Mezzour pour qui l’industrie marocaine ne cesse d’évoluer vers davantage de souveraineté industrielle, de résilience et de durabilité.

Cette séance d’ouverture a connu également la signature de trois conventions. La première d’une enveloppe budgétaire de 900 MDH concerne la mise en valeur pour l’aménagement et le développement du parc industriel Benguerir, sur une superficie de 213 ha. La deuxième d’une enveloppe de 1,4 MMDH porte sur la mise en valeur pour l’aménagement et le développement du parc industriel Jorf sur une superficie de 308 ha. La troisième convention est une convention-cadre de partenariat pour le développement d’un écosystème R&D.

Pour rappel, la Journée nationale de l’Industrie est un événement phare du calendrier global des événements économiques, avec des éditions futures déclinées en régions, pour mettre en valeur les potentiels industriels locaux et aborder les enjeux spécifiques associés.

Le bilan de 25 ans de politique industrielle

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie, a dressé un bilan très positif des 25 dernières années du secteur industriel marocain, marquées par une croissance spectaculaire et une transformation structurelle profonde. En effet, selon le ministre, depuis 1999, les exportations industrielles du pays ont connu une progression remarquable, augmentant de six fois leur valeur, passant de 61 milliards de dirhams à 376 milliards de dirhams en 2023. Cette performance est le fruit d’une stratégie nationale visant à dynamiser les secteurs clés de l’industrie, notamment l’automobile, l’aéronautique, le textile et l’électronique.

Le nombre d’entreprises industrielles a également connu une croissance impressionnante, triplant en l’espace de 25 ans. De 4 500 entreprises en 1999, le tissu industriel marocain est passé à près de 13 000 entreprises en 2023. Cette augmentation reflète non seulement l’essor des grands groupes industriels, mais aussi l’émergence d’un écosystème plus diversifié, incluant de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) qui jouent un rôle clé dans la chaîne de valeur industrielle.

Parallèlement, le secteur a connu une expansion significative en termes de création d’emplois. En 1999, le secteur industriel comptait 477 000 emplois, un chiffre qui a presque doublé pour atteindre près d’un million de postes aujourd’hui. Ce dynamisme de l’emploi industriel témoigne de l’attractivité du secteur et de sa capacité à générer des opportunités professionnelles dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel.

Ryad Mezzour souligne également l’importance de l’ouverture économique du Maroc dans cette évolution. Grâce à la signature de plusieurs accords de libre-échange, le Royaume a réussi à élargir son accès aux marchés internationaux, notamment ceux de l’Union européenne, des États-Unis, et de plusieurs pays africains. Aujourd’hui, le Maroc a la possibilité d’exporter ses produits industriels vers un marché de plus de 2,3 milliards de consommateurs, renforçant ainsi la compétitivité de ses entreprises et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

