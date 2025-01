Le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), en partenariat avec le Ministère de l’Habitat, organise à Fès, le 14 janvier prochain, la 39ème édition de la Journée Nationale de l’Architecte. Cet événement d’envergure se tiendra sous le thème « L’Architecte citoyen face au changement climatique : La problématique de l’Énergie et de l’Eau ».

La Journée Nationale de l’Architecte, instaurée en hommage au discours historique prononcé par Feu Hassan II le 14 janvier 1986 à Marrakech, s’inscrit cette année dans une dynamique de réflexion face aux grands défis climatiques, dit-on auprès de l’organisation pour qui ce thème résume les attentes et les engagements des architectes marocains.

Et de poursuivre que le Maroc, à l’instar de nombreux pays, subit de plein fouet les conséquences du changement climatique : sécheresses prolongées, pénuries d’eau, et perturbations écologiques. Et face à ces enjeux, le rôle de l’architecte citoyen se révèle crucial en adoptant des solutions innovantes, respectueuses des écosystèmes et adaptées aux spécificités locales. C’est dire d’après l’organisation que les architectes sont au cœur de la transformation durable.

Cette journée du 14 janvier prochain sera marquée par des conférences et des débats, offrant une plateforme d’échange autour de thématiques liées à la gestion de l’énergie et de l’eau. Elle permettra d’explorer des stratégies architecturales visant à renforcer la résilience des bâtiments et des villes marocaines.

À cette occasion, M Chakib Benabdellah, Président du Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), a déclaré : « En tant qu’architectes, nous avons une responsabilité citoyenne de première importance. Nos conceptions doivent anticiper les crises climatiques futures tout en répondant aux besoins présents. Cette journée est un appel à la mobilisation collective pour placer l’architecture au service de la durabilité et de la préservation de nos ressources.

Cette édition ambitionne de réaffirmer le rôle des architectes dans l’adaptation aux réalités climatiques. Elle vise à insuffler une dynamique collaborative entre professionnels, décideurs et citoyens pour un avenir durable…

H.Z

Partagez cet article :