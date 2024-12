Après la Spring, une 100% électrique, Dacia vient terminer l’année 2024 avec une motorisation hybride sur la nouvelle Jogger dont le lancement, pour rappel, en version diesel s’est fait en septembre dernier. Cette nouvelle motorisation, la première de la marque et une 100% ‘‘Made in Maroc’’, est fabriquée à l’usine de Tanger et équipé de la technologie hybride, contribuant de ce fait à l’électrification de la gamme.

Dacia Jogger Hybrid 140 sera commercialisé dès le 13 janvier dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc au prix de 256 900 Dhs.

Par rapport à cette nouvelle motorisation sur une Dacia, il s’agit, selon les explications fournies par la direction, d’une véritable motorisation hybride multimode qui reprend tous les atouts de Jogger sans compromis : pas de réduction de volume de chargement et aucun impact sur l’habitabilité. Preuve que Dacia Jogger est un véhicule polyvalent, il a dès le début été pensé pour accueillir la batterie de traction propre à la motorisation hybride. Celle-ci est installée sous le plancher à la place de la roue de secours.

La technologie hybride utilisée par Jogger est largement éprouvée au sein de Renault Group. Elle tire parti à la fois de son architecture simple, intelligente et de process de banc d’essai spécifiques. Elle se veut donc particulièrement fiable et durable. Jogger HYBRID 140 propose une expérience de conduite inédite, basée sur l’intelligence du système et sur des lois de gestion énergétique optimisées.

On ajoutera que cette motorisation hybride offre une efficacité maximale à l’usage avec une réactivité dynamique à la pointe du marché. Le freinage régénératif, combiné à la haute capacité d’auto-recharge des batteries de 1,2 kWh (230V) et au rendement du système optimise la consommation. De quoi obtenir jusqu’à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique.

« Jogger Hybrid 140 est à l’image de la marque Dacia : le choix éco-smart. Dacia propose des solutions à la fois économiques et plus écologiques. C’est avec cette volonté qu’est née Dacia Spring, la citadine électrique la plus abordable du marché et aujourd’hui, la conduite éco-responsable avec Dacia Jogger Hybrid 140 », dit-on auprès de Dacia Maroc.

Sur le marché local, Dacia reste la marque n°1 pour la 14ème année consécutive. Tous ses modèles sont n°1 dans leurs segments respectifs : « Jogger Hybrid 140 vient inaugurer l’hybridation dans la gamme Dacia et conquérir de nouveaux clients à la recherche d’une conduite éco-responsable ».

Partagez cet article :