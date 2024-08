Soufiane El Bakkali a une nouvelle fois ébloui le monde de l’athlétisme en réalisant un exploit exceptionnel aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le champion marocain a réussi à conserver son titre olympique sur 3.000 m steeple, une prouesse rare que seul le Finlandais Volmari Iso-Hollo avait accomplie auparavant, en 1932 et 1936.

Dans un Stade de France en liesse, El Bakkali a prouvé, s’il en était besoin, qu’il est le numéro un incontesté de cette discipline. La concurrence n’a pu que s’incliner face à sa domination. Invaincu depuis septembre 2021 sur 3.000 m steeple, le natif de Fès poursuit sa série de victoires en ajoutant un deuxième titre olympique consécutif à son palmarès.

Double champion olympique et du monde en titre, et premier athlète marocain à remporter la médaille d’or lors de deux éditions des JO, El Bakkali confirme sa place parmi les plus grands, entrant définitivement dans la légende du sport national et mondial. Avec une maîtrise impressionnante, il a contrôlé la course de bout en bout, gardant son calme et son flegme habituel.

Même la chute de son principal rival, l’Éthiopien Lamecha Girma, à quelques centaines de mètres de l’arrivée, n’a pas perturbé El Bakkali. Grâce à son expérience et sa gestion parfaite de la course, il a décroché la victoire avec un temps de 08 min 06 sec 05/100e, devançant l’Américain Kenneth Rooks (08 min 06 sec 42/100e) et le Kényan Abraham Kibiwot (08 min 06 sec 47/100e), offrant ainsi au Maroc sa première médaille aux Jeux de Paris.

El Bakkali devient le deuxième athlète marocain à être doublement sacré aux Jeux olympiques, après Hicham El Guerrouj, qui avait remporté l’or sur 1500 m et 5.000 m à Athènes en 2004. Depuis sa médaille d’argent aux Mondiaux de Londres en 2017, El Bakkali a constamment brillé lors des grands rendez-vous : médaille de bronze aux Mondiaux de Doha en 2019, champion olympique à Tokyo en 2021, vainqueur de la Ligue de diamant en 2022, et médaillé d’or aux Mondiaux de Eugene (USA) en 2022 et de Budapest en 2023.

En mettant fin à l’hégémonie kényane sur cette épreuve, El Bakkali ajoute une nouvelle page glorieuse à son histoire. À 28 ans, avec un palmarès déjà impressionnant, il ne compte pas s’arrêter là. Il vise désormais d’autres titres mondiaux et olympiques, continuant de briller sur les plus grandes scènes internationales.

LNT

