La sélection olympique marocaine de football s’est parfaitement relancée après sa défaite contre l’Espagne pour aller décrocher le bronze de la plus belle des manières, en écrasant la sélection égyptienne 6-0.

C’est un véritable festival de buts qu’ont offert Hakimi et ses coéquipiers : Abdessamad Ezzalzouli a ouvert le bal à la 23′, avant de servir Soufiane Rahimi trois minutes après (26è). Ensuite, Bilal Al Khannous s’est joint à la fête d’une frappe subtile (51è), Rahimi a porté son compteur à six buts (meilleur buteur du tournoi avant la finale) à la 64è, puis a offert le but du 5-0 à Akral Narach (73è). Le capitaine Achraf Hakimi a conclu la brillante performance des Marocains en marquant un coup-franc magistral à la 87è.

Ils décrochent ainsi le bronze olympique, une première pour le football national.

LNT

Partagez cet article :