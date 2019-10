PARTAGER Jameson Maroc célèbre la musique rock

Jameson Maroc organise une compétition musicale dédiée aux groupes de musique locaux de rock, intitulée Jameson Connects Maroc. Elle verra neuf groupes être opposés les uns aux autres, face à un jury composé de trois professionnels de la musique, et aboutira par l’enregistrement d’un single et la production d’un clip vidéo. Les groupes se produiront lors de 4 showcases dans deux villes du Maroc (Casablanca et Rabat). Le public pourra voter en ligne avant les showcases, mais aussi durant les quatre soirées. Un groupe gagnant sera désigné à l’issue de la finale qui se tiendra le 18 mars 2020 pendant la soirée du Saint Patrick’s Day.

La compétition Jameson Connects Maroc se déroule en trois phases :

Première phase : Pré-sélection des groupes.

Après l’inscription sur le site : jamesonconnects.com, 9 groupes seront sélectionnés par la société organisatrice en fonction des prérequis du règlement de jeu.

Les 9 groupes seront répartis en 3 sous-groupes et suivront le process de vote en ligne (par le public).

A l’issue des votes, 2 groupes ressortiront de chaque sous-groupe et participeront aux showcases.

Trois showcases sont prévus. 2 groupes s’affronteront en battle à chaque fois. Ils seront soumis au vote du public présent sur place.

Les trois groupes qualifiés à l’issues des 3 showcases participeront à la sélection en ligne qui leur permettra de se qualifier à la grande finale.

Deux groupes d’affronteront pendant la finale lors de la Saint Patrick’s Day.

Un jury de trois professionnels de la musique désignera le groupe gagnant qui remportera le grand prix.

Les inscriptions seront ouvertes du 15 octobre au 04 novembre 2019.

Date du premier showcase : le 20/11/2019

Date du deuxième showcase : le 18/12/2019

Date du troisième showcase : le 22/01/2020

Date de la finale : le 18/03/2020

