L’exode des compétences est un défi constant pour le Maroc. Des médecins, des ingénieurs, des techniciens ou des étudiants quittent le pays dans le but de chercher de meilleures opportunités de développement et d’insertion, sous d’autres cieux.

Cependant, parfois, ce sont certains MRE qui rejoignent le Maroc pour développer des projets. Tel est le cas de l’architecte-designer marocain Jamal El Karkouri, qui a réussi à convaincre différents jurys à l’échelle internationale, de la qualité de ses projets.

En 2017, il reçoit le prix Diwan Award Berlin dans la catégorie architecture. Le Diwan Awards étant un évènement considérable au vu du monde de l’Architecture, il prime les réalisations professionnelles des compétences germano-marocaines.

Le second prix remporté par Jamal El Karkouri fut le « AfricanProperty Awards », et qui a été décroché à Londres en 2020. Sonagenceayant concouru aux côtés des représentants de 25 pays, a su se distinguer pleinement. « C’est un évènement dédié à 100% pour les architectes, où j’ai obtenu le prixinscrit dans la catégorie des projets culturels et loisirs. J’ai participé en présentant le projet du Théâtre et Complexe Culturel de Kénitra », dit-il.

Au sujet de son 3ème prix, l’Architecte marocain précise qu’il s’agit de celui reçu à Dubaï en 2022. « C’était dans le cadre de la catégorie des Usines industrielles et agroalimentaires dans lequel j’ai participé en présentant le projet de l’usine agroalimentaire de la centrale Danone à Meknès », souligne-t-il.

Il ajoute que « les deux derniers projets évoqués ont été mis à l’épreuve par un organisme anglais qui invite les architectes du monde entier pour présenter leurs ouvrages réalisés, qui doivent répondre aux critères de conception et d’intégration des idées dans le projet. Ces derniers sont répartis dans différentes catégories et sont sélectionnés et jugés par un jury composé de spécialistes neutres pouvant étudier et évaluer ces projets ».

Les expériences et compétences qu’a cumulé Jamal El Karkouri depuis le début de sa carrière, lui ont permis de réaliser un nombre important de projets au niveau de plusieurs secteurs, qu’ils soient culturels, industriels, sportifs, touristiques, résidentiels ou urbanistiques.

L’architecte de renommée a également remporté d’autres projets architecturaux à l’échelle continentale au Burkina Faso, en Côte d’ivoire, en Guinée, ou encore au Gabon, et qui sont en cours de réalisation.

Jamal El Karkouri a étudié l’architecture à l’Université Supérieure RWTH-Aachen en Allemagne, une institution dans laquelle a étudié le grand et célèbre Mies Van Der Rohe, créateur du BAUHAUS, et originaire de la même ville d’Aachen. Il a travaillé dans son pays d’accueil pendant 12 ans au sein de nombreux bureaux et cabinets d’architecture qui pilotent les plus grands projets dans la république fédérale. De retour au Maroc, il crée sa propre agence à Kénitra …

H.Z

Partagez cet article :