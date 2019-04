PARTAGER ITFC-AfreximBank: 500 millions de dollars pour promouvoir le commerce arabo-africain

La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) et la Banque africaine d’import-export (AfreximBank) ont annoncé, jeudi à Marrakech, le lancement d’un programme de 500 millions de dollars visant le financement et la promotion du commerce arabo-africain. Lancé officiellement à l’occasion de la 44ème assemblée annuelle de la la Banque islamique de développement (BID), le programme de financement et de promotion du commerce Arabo-Africain (AATFPP) vise à promouvoir l’intégration économique Arabo-Africaine, en facilitant le développement du commerce et des investissements dans les pays africains avec les pays arabes, indique l’ITFC dans un communiqué. « Le programme vise à renforcer le commerce entre les pays africains et arabe membres de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), en finançant des secteurs clés tels que l’agriculture, en améliorant l’accès au financement pour les PME et en introduisant des initiatives de facilitation des échanges ainsi que des mesures visant à renforcer les chaînes de valeur des exportations », a fait savoir le directeur général de l’ITFC, l’ingénieur Hani Salem Sonbol, cité par le communiqué.

Les principales composantes de l’AATFPP comprendront des facilités de financement, des solutions intégrées pour le commerce, des programmes communs de renforcement des capacités, un soutien à l’accès aux marchés et une coopération technique en matière de facilitation des échanges commerciaux. Développé dans le cadre du programme des ponts de commerce Arabo-Africain (AATB), ce programme permettra aux pays de l’OCI de réaliser pleinement le potentiel de partenariats en matière de commerce, d’investissement et de transfert de technologie entre les deux régions. Membre du groupe de la BID, l’ITFC, qui a démarré ses activités en 2008, a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays membres de l’OCI et d’améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde, conclut le communiqué.

LNT avec CdP