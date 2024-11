CMGP Group, acteur majeurdes secteurs de l’agroéquipement, des solutions solaires et des infrastructures hydriques, a officialisé son IPO, une très bonne nouvelle pour la bourse de Casablanca, ce vendredi 22 octobre. Cette opération, qui porte sur un montant total de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), vise à soutenir les ambitions stratégiques du groupe, en particulier dans le renforcement de ses capacités industrielles, l’expansion de ses activités en Afrique et l’accompagnement des transitions agricoles durables.

Les Enjeux de l’Opération

L’introduction en bourse de CMGP Group a reçu l’approbation de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Elle se décline en deux volets distincts : une augmentation de capital réservée au public pour un montant de 300 millions de dirhams (incluant une prime d’émission) et une cession d’actions pour un montant de 800 millions de dirhams. Le prix d’émission a été fixé à 200 dirhams par action, avec une période de souscription s’étendant du 2 au 6 décembre 2024.

Selon les dirigeants du groupe, les fonds levés serviront principalement à renforcer les capacités industrielles de CMGP Group, à financer des projets de croissance externe et à consolider sa position dans les marchés africains à fort potentiel. Ces ressources devraient également permettre de répondre à une demande croissante de solutions agricoles durables et d’accompagner les initiatives nationales en matière d’économie d’eau et de sécurité alimentaire.

Fondé en 1995, CMGP Group s’est développé pour devenir un acteur intégré dans les domaines de l’agriculture et des infrastructures hydriques. Le groupe offre une gamme variée de produits et services couvrant les besoins essentiels des agriculteurs et des entreprises dans les secteurs de l’irrigation, de la nutrition des plantes, des semences et des solutions solaires. En outre, il fournit des solutions clés en main, allant de la conception des systèmes agricoles à leur mise en service.

Le modèle intégré du groupe repose sur une maîtrise complète de la chaîne de valeur, incluant l’approvisionnement, la production, la distribution et le suivi après-vente. Grâce à ses six unités industrielles, ses 16 agences commerciales et ses 24 centres de distribution, CMGP Group répond aux besoins d’une clientèle diversifiée au Maroc et dans une dizaine de pays d’Afrique subsaharienne.

Une ambition panafricaine

Le groupe a amorcé une expansion en Afrique dès 2020 avec une première implantation au Sénégal, suivie d’opérations en Côte d’Ivoire, au Ghana et en Mauritanie. Il exporte également vers d’autres marchés du continent, notamment au Mali, au Niger et au Nigeria. Cette dynamique d’expansion repose sur des investissements continus dans l’infrastructure, la logistique et la distribution.

L’objectif stratégique est de consolider la position de CMGP Group comme un acteur panafricain de référence. Selon son président-directeur général, Youssef Moamah, le groupe entend renforcer son empreinte dans des marchés à fort potentiel tout en continuant à diversifier ses activités. Il a également mis en avant l’importance de l’introduction en bourse pour soutenir cette ambition, en finançant de nouvelles acquisitions et en renforçant les capacités industrielles existantes.

Cette introduction en bourse représente également une opportunité pour les investisseurs marocains et internationaux. Selon Lotfi Lazrek, directeur général de CFG Finance, l’opération a été conçue pour équilibrer la création d’un flottant significatif d’environ 32% sur le marché et la stabilité de l’actionnariat. Ce dernier estime que les fondamentaux solides de CMGP Group et ses perspectives de croissance offrent une attractivité pour les investisseurs, renforcée par des indicateurs financiers prometteurs et une structuration de l’opération visant à maximiser le potentiel de rendement.

Sur le plan financier, CMGP Group a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 milliards de dirhams en 2023 et prévoit une croissance de 11 % pour atteindre 2,3 milliards de dirhams en 2024. Cette progression devrait être soutenue par le développement de nouvelles unités industrielles, l’élargissement du portefeuille de produits, et la consolidation de son réseau de distribution.

Le groupe ambitionne également de continuer à diversifier ses activités, notamment dans les segments liés aux solutions solaires, au traitement des eaux et aux infrastructures agricoles. Par ailleurs, CMGP Group prévoit d’intensifier ses efforts dans la recherche et le développement pour offrir des solutions innovantes adaptées aux besoins des agriculteurs, en mettant l’accent sur la durabilité et l’efficacité.

En s’inscrivant dans une démarche de modernisation de l’agriculture, CMGP Group contribue à répondre à des enjeux cruciaux tels que la gestion des ressources en eau et la sécurité alimentaire, affirme la direction. Les fonds levés lors de l’introduction en bourse permettront d’accélérer cette transition, en soutenant des projets favorisant une agriculture plus résiliente et des infrastructures adaptées aux défis climatiques.

Selim Benabdelkhalek

