Inwi a récemment organisé à Casablanca un workshop dédié à l’éducation, mettant en avant l’importance de ce domaine dans sa stratégie de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Depuis le lancement de la plateforme éducative e-madrassa en 2012, Inwi s’est positionné comme un acteur clé dans le domaine éducatif, facilitant l’accès à des ressources pédagogiques via des solutions numériques innovantes. En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Inwi se concentre sur deux projets phares : Inwi Challenge et Dir Iddik-Classes Connectées.

Inwi Challenge a pour objectif de mettre le numérique au service de l’éducation. Ce programme utilise des solutions ludiques et de nouveaux modes d’apprentissage, tels que l’adaptation des cours au modèle du jeu « Minecraft ». Depuis son lancement en 2021, Inwi Challenge a formé plus de 33 000 élèves, dont 20 000 en 2023. Pour 2024, l’ambition est d’atteindre 40 000 élèves.

Dir Iddik-Classes Connectées, quant à lui, vise à mobiliser les Marocains autour d’initiatives sociétales via le bénévolat. Soutenu par la fondation Al Mada, ce projet se concentre sur la mise en place de classes connectées pour améliorer l’accès à l’éducation numérique, notamment dans les zones rurales. Entre 2021 et 2023, Inwi a équipé 50 classes, bénéficiant à près de 8 000 élèves. Le programme projette d’équiper 100 écoles en trois ans, impactant 30 000 élèves à travers les 12 régions du Maroc.

La fondation Al Mada, en collaboration avec Nareva et Managem, souhaite élargir ce projet pour un impact à plus grande échelle, avec l’aménagement de 30 nouvelles classes d’ici fin juin 2024. Il est à noter qu’à ce jour, 21 classes ont été équipées, profitant à plus de 10 000 élèves dans cinq régions.

Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche globale visant à préparer les jeunes Marocains aux défis du monde numérique, tout en renforçant la cohésion sociale et l’entraide communautaire. En parallèle, Inwi continue de sensibiliser sur la protection des enfants sur internet et d’enrichir ses plateformes éducatives pour offrir des solutions toujours plus accessibles et innovantes.

Asmaa Loudni

Partagez cet article :