Inwi, en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM), a lancé la 7ème édition des « Rencontres Entreprises », un événement majeur qui parcourt les villes de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir. Cette édition met l’accent sur l’accélération digitale, la compétitivité industrielle et la digitalisation des services, en vue d’améliorer l’expérience client et de soutenir la croissance durable, notamment dans le secteur agroalimentaire.

Reda Meizar, Directeur commercial PME chez inwi, a souligné, lors de la conférence de lancement organisée, jeudi 3 octobre à Casablanca, l’importance du partenariat avec l’ADD et l’AUSIM pour cette édition.

« Cette 7ème édition des Rencontres Entreprises est un moment clé pour partager des connaissances et des solutions concrètes» a-t-il déclaré, avant d’encourager les participants à tirer profit des échanges et ateliers proposés.

De son côté, Ouassim El Aroussi, Directeur Études & Développement chez inwi, a insisté sur la nécessité de rendre la transformation digitale accessible à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur taille. « Il ne s’agit plus de savoir si c’est le bon moment, mais d’apporter des solutions pratiques pour réussir cette transformation », a-t-il affirmé. Il a illustré l’impact concret des infrastructures digitales mises en place par inwi, notamment dans le domaine de la mobilité et de la connectivité. Inwi a, par exemple, réussi à raccorder plus de 11 000 localités éloignées à l’Internet haut débit, une avancée cruciale pour l’inclusion numérique dans le pays

Khouloud Abejja, représentante de l’ADD, a quant à elle insisté sur le rôle crucial du digital dans la compétitivité des entreprises et leur préparation aux défis futurs. Elle a rappelé l’engagement de l’ADD à soutenir ce processus de transformation au Maroc, en collaboration avec ses partenaires, afin d’accroître la résilience et l’innovation des entreprises locales.

La 7ème édition des « Rencontres Entreprises » s’annonce comme un levier puissant pour propulser les entreprises marocaines vers une ère numérique de plus en plus compétitive et dynamique.

A. Loudni

