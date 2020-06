Inwi et Huawei s’associent pour faire face aux conséquences de la COVID-19

par AL |







inwi et HUAWEI coordonnent leurs efforts pour soutenir l’activité des entreprises et faire face aux exigences conjoncturelles relatives à la prévalence de l’épidémie de la COVID-19.

Dans un communiqué, inwi explique avoir renforcé la capacité de ses réseaux à travers tout le Royaume. De quoi permettre aux institutions, entreprises et particuliers de poursuivre leurs activités dans de bonnes conditions de connectivité, notamment en ce temps de recours massif au télétravail et à l’apprentissage à distance.

En effet, de nouvelles fonctionnalités intelligentes ont été déployées afin d’améliorer l’expérience clients. En particulier, l’intelligence artificielle Huawei qui alloue des capacités, rééquilibre la charge sur les différentes couches du réseau et fait bénéficier les utilisateurs d’une plus garde bande passante Data.

Outre la rationalisation du trafic Radio, l’activation d’un large éventail de fonctionnalités logicielles a permis le renforcement et l’optimisation du cœur du réseau de l’opérateur, afin de faire face à la très forte croissance du trafic dès le début de la période de confinement.

« Améliorer la connectivité au Maroc est une étape importante qui pose les bases d’une digitalisation réussie à travers le pays. Nous sommes ravis de collaborer avec Huawei sur des défis technologiques qui amélioreront davantage la performance de notre réseau, dans le sens d’un débit encore plus élevé et d’une très faible latence, afin de nous permettre de répondre au mieux aux attentes des citoyens marocains.», souligne M. Alexeï KHARLAMOV, Directeur Technique et Système d’Information chez inwi. Pour sa part, le Vice-Président Exécutif Région Afrique du Nord de Huawei Technologies, M. Philippe WANG a déclaré : « Nous mettons notre savoir-faire et expertise au service de notre partenaire télécom inwi pour l’accompagner à déployer des infrastructures fiables et d’envergure et relever avec succès l’ensemble de ses défis, notamment eu égard au contexte sanitaire national actuel.»