Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement lance un appel à manifestation d’intérêt pour la création de fonds sectoriels ou thématiques destinés à offrir des solutions de financement aux entreprises marocaines.

Les fonds seront financés par le Fonds Mohammed VI et d’autres sources de financement public et privé et seront axés sur l’industrie, l’innovation, les PME, l’agriculture et le tourisme.

Les sociétés de gestion de fonds seront sélectionnées sur la base de critères tels que la qualité de leurs équipes, les performances passées et leur capacité à mobiliser des fonds auprès d’investisseurs locaux et étrangers.

Il est à rappeler que le Fonds Mohammed VI vise à mobiliser 30 milliards de dirhams pour générer une enveloppe d’investissements de 120 à 150 milliards de dirhams. Les candidatures doivent être déposées avant le 13 juillet 2023.

Partagez cet article :