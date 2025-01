La pièce « Intra-Muros », écrite par le dramaturge français Alexis Michalik, sera jouée au Maroc pour deux représentations : le mercredi 22 janvier 2025 à 20h30 au Studio des Arts Vivants de Casablanca et le jeudi 23 janvier 2025 à 20h30 au Théâtre Bahnini de Rabat.

Explorant les thèmes de la culpabilité, de la résilience et des relations humaines, « Intra-Muros » suit un metteur en scène qui, en animant un atelier de théâtre en prison, découvre les histoires de deux détenus que tout semble opposer. La pièce est interprétée par cinq comédiens et accompagnée de musique en direct, offrant une expérience immersive et émouvante.

Alexis Michalik, auteur de pièces comme « Edmond » et « Le Cercle des Illusionnistes », est reconnu pour son approche novatrice du théâtre. « Intra-Muros » est saluée pour sa capacité à mêler récits entremêlés et émotions universelles, soulignes les organisateurs.

Les billets pour les représentations sont disponibles sur place ou en ligne sur guichet.com.

Prix des billets :

Casablanca : VIP : 600 DH – Orchestre : 500 DH – Balcon 1 : 400 DH – Balcon 2 : 300 DH.

Rabat : VIP : 500 DH – Normal : 350 DH.

